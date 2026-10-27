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Luca Niculescu, întâlnire cu președintele Parlamentului de la Chișinău: Ne coordonăm pentru a face faţă atacurilor hibride şi incursiunilor zilnice cu drone

Premierul Luca Niculescu a avut, marți, la Chișinău, o întâlnire cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. „Suntem alături de Republica Moldova şi ne coordonăm pentru a face faţă atacurilor hibride şi incursiunilor zilnice cu drone”, a spus Luca Niculescu.
Luca Niculescu, întâlnire cu președintele Parlamentului de la Chișinău: Ne coordonăm pentru a face faţă atacurilor hibride şi incursiunilor zilnice cu drone
Sursa foto: X/Luca Niculescu
Diana Nunuț
27 oct. 2026, 20:26, Politic
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Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit marți, la Chișinău, cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

„Discuții excelente cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu! L-am felicitat pentru activitatea intensă pe care Parlamentul a desfășurat-o pentru accelerarea procesului de integrare europeană și l-am asigurat de sprijinul total al României. Locul Republicii Moldova este în Europa și nu vom obosi să susținem acest lucru!”, a scris Luca Niculescu într-un mesaj publicat pe X. 

El a precizat și care au fost subiectele abordate în cadrul întâlnirii sale cu Igor Grosu.

„Am discutat, de asemenea, despre modalitățile în care putem consolida reziliența în regiunea noastră. Prin proiectele de conectivitate pe care le realizăm, construim adevărate punți de prosperitate și siguranță pentru cetățenii noștri”, a spus premierul.

În final, el a afirmat că România este alături de Republica Moldova pentru a face față atacurilor hibride ale Rusiei.

„Suntem alături de Republica Moldova şi ne coordonăm pentru a face faţă atacurilor hibride şi incursiunilor zilnice cu drone”, a conchis Niculescu.

Anterior întrevederii cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, premierul s-a întâlnit și cu omologul său moldovean, Vasile Tofan.

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