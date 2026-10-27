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Luca Niculescu: De prea multe ori energia este folosită ca o armă de șantaj geopolitic

Premierul României Luca Niculescu a vorbit marți la Chișinău despre colaborarea dintre România și Republica Moldova în domeniul energiei și securității: „De multă vreme și de prea multe ori energia este folosită ca un element, ca o armă de șantaj geopolitic”.
Luca Niculescu: De prea multe ori energia este folosită ca o armă de șantaj geopolitic
Sursa foto: Mihai Pop/ MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
27 oct. 2026, 16:04, Politic
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Premierul Luca Niculescu a spus că domeniile energiei și transporturile sunt esențiale pentru reziliența Republicii Moldova și pentru conectarea cu Uniunea Europeană prin România.

El a anunțat că va vizita stației electrică Chișinău, care este un pilon central pentru obținerea independenței energetice depline a Republicii Moldova.

„Știm că de multă vreme și de prea multe ori energia este folosită ca un element, ca o armă de șantaj geopolitic. Deci vom continua să sprijinim în beneficiul cetățenilor extinderea acestei independențe energetice”, a declarat Niculescu.

Premierul a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, și despre asigurarea securității în condițiile dronelor care frecvent survolează spațiul aerian al republicii Moldova.

„Într-adevăr, atacurile rusești sunt inacceptabile, iar protecția trebuie să fie pentru toți cetățenii români și pentru toți cetațenii, fie că sunt în Republica Moldova, fie că sunt în România. Avem discuții foarte aplicate pentru a întări colaborarea noastră în domeniul apărării. Există și programul SAFE pe care îl cunoașteți foarte bine și care va întări industria din România, dar vor exista și beneficii comune și vom lucra, vă dați seama, foarte aplicat pentru a întări apărarea cetațenilor noștri”, a mai spus Luca Niculescu.

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