Luca Niculescu, despre investițiile antreprenorilor români din Republica Moldova: Au creat 12.000 de locuri de muncă

Premierul României, Luca Niculescu, a declarat marți, într-o postare pe Facebook, că este impresionat de activitatea antreprenorilor români din Republica Moldova, unde aceștia au creat 12.000 de locuri de muncă și au realizat investiții pentru relația dintre cele două țări.

Șeful Guvernului României se află astăzi într-o deplasare la Chișinău, unde a avut deja întâlniri importante cu omologul său, Vasile Tofan, reprezentați ai companiilor românești care derulează proiecte de investiții în Republica Moldova, IPS Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, urmând și o întrevedere cu Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova.

Prim-ministrul a apreciat eforturile investitorilor români, precizând că aceștia își asumă riscuri prin proiectele pe care le dezvoltă peste Prut.

„Sunt profund impresionat de activitățile pe care antreprenorii români le desfășoară în Republica Moldova: au creat 12.000 de locuri de muncă și au realizat investiții care conțin inclusiv elemente strategice pentru relația bilaterală”, a transmis Luca Niculescu pe Facebook.

Acesta i-a felicitat pe antreprenorii români pentru implicarea lor și pentru riscurile pe care și le asumă prin investițiile din Republica Moldova.

Potrivit acestuia, schimburile comerciale dintre cele două state au ajuns la o valoare importantă, pe care România nu o înregistrează cu multe alte țări.

„I-am felicitat pentru că își asumă riscuri și pentru faptul că am reușit să avem schimburi comerciale de aproape 4,5 miliarde de euro, o cifră pe care nu o avem cu foarte multe state”, a afirmat Niculescu.

Premierul a dat asigurări că Guvernul României va continua să sprijine proiectele derulate de investitorii români în Republica Moldova.

„I-am asigurat pe investitorii români că vom rămâne susținători ai proiectelor pe care le derulează și că vor avea sprijinul Guvernului României”, a mai transmis Luca Niculescu.