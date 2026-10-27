Ce le-a transmis premierul Luca Niculescu investitorilor români din Republica Moldova: fără taxe mai mari și sprijin pentru extinderea în străinătate

Șeful Executivului a făcut declarațiile după întrevederea cu reprezentanții companiilor românești care derulează proiecte de investiții în Republica Moldova.

Niculescu a promis, totodată, sprijin guvernamental pentru firmele românești care se dezvoltă peste hotare și a descris companiile prezente în Republica Moldova drept un „adevărat vector pentru politica externă a României”.

„Nu dorim să creștem taxele și impozitele”

Premierul a prezentat în fața oamenilor de afaceri câteva dintre prioritățile economice ale noului Executiv, printre acestea numărându-se relansarea economiei, atragerea investițiilor, echilibrarea bugetului și susținerea companiilor românești care vor să se extindă pe piețele externe.

Niculescu a reluat la Chișinău mesajul pe care spune că l-a transmis cu o zi înainte mediului de afaceri din România.

„Nu știu dacă ați avut timp să citiți toți o sută și ceva de pagini, dar pe scurt este un guvern care are ca unul dintre obiectivele principale repornirea motoarelor economiei, aducerea investițiilor în țară, condiții pentru echilibrarea bugetului de stat și de asemenea sprijinul companiilor românești care vor să se dezvolte în străinătate”, a declarat premierul.

Acesta a amintit și întâlnirile avute la București cu guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, și cu reprezentanți ai mediului privat.

„Am avut ieri (n.r. luni) o primă întâlnire atât cu guvernatorul Bancii Naționale, domnul Mugur Isărescu, cât și cu mediul de afaceri, reprezentanții multor companii și multor asociații din mediul de business cu care am discutat vreme de două ore și aș dori să subliniez și aici, la Chișinău, ceea ce am spus ieri la București, antreprenorilor cu care m-am întâlnit și anume faptul că nu dorim să creștem taxele și impozitele. Analizele noastre sunt în curs, însă acesta este obiectivul guvernului”, a afirmat Luca Niculescu.

„Consolidarea fiscală pentru noi nu înseamnă neapărat creșterea taxelor”

Șeful Executivului a explicat apoi cum vede Guvernul procesul de consolidare fiscală, insistând asupra reducerii risipei și creșterii gradului de colectare.

„Consolidarea fiscală pentru noi nu înseamnă neapărat creșterea taxelor, înseamnă să oprim risipa, să cheltuim mai bine banul public, înseamnă o mai bună colectare pentru că știți că România, din păcate, este printre țările care colectează cel mai puțin, dar vom lucra intens la asta atât cu ministrul de Finanțe cât și cu restul colegilor. Înseamnă condiții pentru dezvoltarea capitalului și înseamnă și alte chestiuni foarte importante, chiar dacă uneori vorbim mai puțin despre ele, dar înseamnă predictibilitate, iar este extrem de important atunci când vrei să atragi un investitor, înseamnă stabilitate și este bine că după aproape șase luni de criză politică avem un guvern cu putere de pline și înseamnă sectoare care se dezvoltă, înseamnă pârghii de dezvoltare pentru sectoare care sunt strategice pentru stimularea inovării, pentru protejarea capitalului românesc”, a declarat premierul.

Companiile românești din Republica Moldova, „un adevărat vector pentru politica externă”

O parte importantă a alocuțiunii a fost dedicată rolului investițiilor românești în Republica Moldova. Niculescu le-a spus reprezentanților companiilor că activitatea lor depășește dimensiunea strict economică.

„În primul rând vreau să vă spun cât de mult apreciem activitatea dumneavoastră în Republica Moldova. Sunteți un adevărat vector pentru politica externă a României”, a afirmat premierul.

Niculescu a remarcat și asumarea riscurilor de către antreprenorii care au investit peste Prut.

Schimburi comerciale de aproape 4,5 miliarde de euro

Premierul a invocat și dimensiunea relațiilor economice dintre România și Republica Moldova, afirmând că schimburile comerciale se apropie de 4,5 miliarde de euro și că investițiile au contribuit la crearea a 12.000 de locuri de muncă.

„Prezența dumneavoastră aici nu înseamnă numai cifre, deși și cifrele sunt foarte importante. Am aflat că avem schimburi comerciale de aproape 4 miliarde și jumătate de euro. Este o cifră pe care nu avem cu foarte multe state.”

„Felicitări! Am aflat că ați creat 12.000 de locuri de muncă. Felicitări încă o dată! Deci acestea sunt investiții care sigur trebuie să aducă profit, dar sunt și investiții care înseamnă elemente strategice pentru relația bilaterală. Aveți activități foarte diverse”, a continuat Niculescu.

„Veți avea parte de sprijinul Guvernului României”

Șeful Executivului a dat asigurări reprezentanților companiilor că Bucureștiul intenționează să continue și să intensifice sprijinul acordat investițiilor românești din Republica Moldova.

„Am avut ocazia în avion să citesc ce face fiecare dintre dumneavoastră și încă o dată am fost impresionat și vreau să vă asigur că veți avea parte de sprijinul Guvernului României. Am aflat deja că aveți în ambasade, după cum a spus și domnul ambasador, un sprijin necesar. Deci noi ne dorim să rămânem la fel de buni, de mari susținători ai proiectelor dumneavoastră și de asemenea să le intensificăm”, a declarat premierul.

Niculescu a precizat că Executivul dorește să afle direct problemele cu care se confruntă investitorii și proiectele pe care aceștia intenționează să le dezvolte în Republica Moldova.

Vizita în Republica Moldova este prima deplasare externă efectuată după preluarea mandatului de premier de către Luca Niculescu.