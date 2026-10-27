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Captură-record la Giurgiu: Polițiștii de frontieră au confiscat haine contrafăcute în valoare de peste 18,7 milioane de lei

Potrivit Poliției de Frontieră din Giurgiu, au fost descoperite aproximativ 64.000 articole vestimentare, încălțăminte și produse de marochinărie, inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Valoarea totală a acestora depășește 18,7 milioane de lei.
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Ioana Târziu
27 oct. 2026, 13:14, Economic
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Sâmbătă, Poliția de Frontieră din Giurgiu, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ, au oprit pentru control, în zona DN5, un automarfar înmatriculat în România, care transporta textile.

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Mijlocul de transport circula pe ruta Turcia–România și era condus de un cetățean turc, în vârstă de 49 de ani.

În urma verificării documentelor de călătorie, a consultării aplicației e-DAC și a analizării documentelor care însoțeau marfa, polițiștii de frontieră au constatat că valoarea declarată a mărfurilor nu justifica costurile de transport. Astfel, au decis efectuarea unor verificări suplimentare.

Totodată, în timpul controlului, s-a constatat că șnurul asigurător al semiremorcii nu era introdus prin sistemul de închidere. După deschiderea acesteia, polițiștii au descoperit, în saci de culoare albă, o cantitate considerabilă de bunuri susceptibile a fi contrafăcute.

Ulterior, a fost constituită o echipă mixtă de control, formată din polițiști de frontieră din cadrul Sectorului și Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, precum și din lucrători vamali ai Biroului Vamal de Interior Giurgiu și ai Serviciului Echipe Mobile Giurgiu, din cadrul Direcției Regionale Vamale București, în vederea efectuării unui control amănunțit al automarfarului.

În urma verificărilor, au fost descoperite 63.901 articole vestimentare, de marochinărie și încălțăminte, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate. Valoarea estimată a acestora este de 18.740.390 de lei.

Întreaga cantitate de bunuri a fost reținută de lucrătorii vamali în vederea continuării cercetărilor.

Polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestuia, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

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