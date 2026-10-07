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Peste un kilogram de bijuterii de aur, ascunse în două perne, descoperite la Vama Giurgiu

Polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit 1,1 kilograme de bijuterii din metal galben cu aspect de aur, în valoare estimată la aproximativ 660.000 de lei. Bijuteriile erau ascunse în două perne aflate pe bancheta din spate a unei mașini înmatriculate în Republica Moldova.
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Laura Buciu
07 oct. 2026, 11:13, Social
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Potrivit Poliției de Frontieră, mașina a fost oprită marți dimineața, pe DN 5, în cadrul unei acțiuni desfășurate de polițiștii Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

Mașina era condusă de o femeie, cetățean moldovean, în vârstă de 37 de ani, care circula pe ruta Turcia – Republica Moldova.

În urma controlului, polițiștii au găsit pe bancheta din spate două perne în interiorul cărora erau ascunse aproximativ 1.100 de grame de bijuterii din metal galben cu aspect de aur.

Femeia nu a putut prezenta documente privind proveniența bunurilor.

Bijuteriile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor și pentru expertizare.

În acest caz, polițiștii de frontieră au întocmit un dosar penal, cercetările fiind efectuate pentru infracțiunea privind colectarea, deținerea, transportul, depozitarea sau vânzarea unor bunuri care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia.

La finalizarea cercetărilor urmează să fie dispuse măsurile legale.

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