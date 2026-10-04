Peste 83.000 de persoane au traversat frontiera României în ultimele 24 de ore

Polițiștii de frontieră au efectuat, în data de 3 octombrie, formalitățile de control pentru aproximativ 83.600 de persoane și peste 14.700 de mijloace de transport. Controalele au fost făcute pe sensurile de intrare și de ieșire de la frontiera externă a României, potrivit datelor transmise de Poliția de Frontieră.

Dintre persoanele care au tranzitat frontiera, 42.158 au intrat în România, fiind verificate, pe același sens, 7.222 de mijloace de transport. Datele vizează frontiera cu Serbia, Republica Moldova și Ucraina, precum și cursele maritime și aeriene care sosesc din afara spațiului Schengen.

În ceea ce privește cetățenii ucraineni, de la începutul conflictului, până la 3 octombrie, în România au intrat peste 16 milioane de cetățeni ai Ucrainei, conform statisticilor instituției.

Peste 15.700 de verificări în aplicația eDAC

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au efectuat peste 15.700 de verificări prin intermediul aplicației eDAC, utilizată pentru consultarea bazelor de date relevante ale autorităților române și ale statelor din spațiul Schengen.

Verificările au loc în contextul eliminării, de la 1 ianuarie 2025, a controalelor sistematice la frontierele interne ale României cu Ungaria și Bulgaria. Deplasarea între aceste state se realizează fără oprirea la cabinele Poliției de Frontieră. Totuși, autoritățile pot efectua controale aleatorii în zona de competență de până la 30 de kilometri de la frontieră, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale.

91 de fapte ilegale și amenzi de 20.200 de lei

În zonele de competență, atât în punctele de trecere a frontierei, cât și la „frontiera verde”, polițiștii au constatat 91 de fapte ilegale, dintre care 43 de infracțiuni și 48 de contravenții.

Pentru neregulile identificate au fost aplicate amenzi în valoare totală de 20.200 de lei. Totodată, au fost ridicate în vederea confiscării bunuri estimate la aproximativ 1.194.500 de lei, oprite de la comercializare în scopul protejării consumatorilor.

În aceeași perioadă, autoritățile nu au permis intrarea în România a 31 de cetățeni străini care nu îndeplineau condițiile legale și au interzis ieșirea din țară a cinci cetățeni români, din motive prevăzute de lege.