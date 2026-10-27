Alegeri parlamentare în Israel. Prezență record la vot, într-un scrutin decisiv pentru viitorul politic al lui Netanyahu

Cozi lungi s-au format în fața secțiilor de votare la primele alegeri organizate după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, urmat de războaiele din Gaza, Liban și Iran, relatează Reuters.

Conform datelor publicate de The Times of Israel, prezența la vot a ajuns la 66,7% până la ora 18:00, față de 57,7% la aceeași oră în 2022. Este cea mai ridicată prezență la vot înregistrată la această oră din 1973, de când autoritățile israeliene colectează astfel de date.

Peste 4,8 milioane de israelieni votaseră până la ora 18:00, potrivit Comisiei Electorale Centrale.

Secțiile de votare urmează să se închidă la ora 22:00, ora României.

Netanyahu încearcă să rămână la conducerea Israelului

Benjamin Netanyahu, cel mai longeviv premier din istoria Israelului, cu 19 ani petrecuți la conducerea guvernului, încearcă să obțină un nou mandat.

Principalul său adversar este Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al armatei israeliene, care încearcă să formeze o majoritate cu sprijinul partidelor de centru și de dreapta, dar și al unor formațiuni de stânga.

Parlamentul israelian, Knessetul, are 120 de locuri, iar pentru formarea unei majorități sunt necesare cel puțin 61 de mandate.

Dacă nici Netanyahu, nici Eisenkot nu reușesc să formeze un guvern, actualul premier ar putea rămâne în funcție interimar până la organizarea unor noi alegeri.

Sondajele publicate înaintea alegerilor indicau o competiție strânsă, fără o majoritate clară pentru vreuna dintre tabere.

Netanyahu le-a cerut susținătorilor săi să meargă la vot, invocând participarea ridicată a alegătorilor de stânga și a cetățenilor israelieni de origine arabă.

„Trebuie să mergeți cu toții la urne. Acesta este un moment decisiv”, a declarat premierul israelian.

În campania electorală, Netanyahu a pus accentul pe sprijinul primit din partea președintelui american Donald Trump, aliatul său în războiul împotriva Iranului.

Atacul din 7 octombrie 2023, una dintre principalele teme ale alegerilor

Pentru o mare parte a opoziției, alegerile reprezintă și o ocazie de a cere explicații pentru eșecurile de securitate care au permis atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Partidele de opoziție au promis organizarea unei anchete naționale privind atacurile, inițiativă căreia guvernul Netanyahu i s-a opus.

„Sunt convins că, până la sfârșitul acestei zile, vom vedea o schimbare, un nou spirit pentru statul Israel, care va reprezenta o îndreptare a lucrurilor după ultimii trei ani și după acea zi îngrozitoare”, a declarat Gadi Eisenkot, în timpul unei vizite în kibbutzul Nir Oz, una dintre localitățile atacate de Hamas.

Eisenkot consideră că războiul din Fâșia Gaza nu și-a atins obiectivele, deoarece Hamas continuă să controleze teritoriul.

El a promis că, dacă va ajunge la conducerea guvernului, va elimina capacitățile militare și structurile de conducere ale Hamas în termen de 18 luni.

Participarea alegătorilor arabi ar putea influența rezultatul alegerilor

Unul dintre factorii importanți ai scrutinului este participarea cetățenilor arabi ai Israelului, care reprezintă aproximativ o cincime din populația țării.

O prezență ridicată în rândul acestora ar putea reduce numărul mandatelor obținute de coaliția condusă de Netanyahu și ar putea influența formarea viitorului guvern.

Eisenkot a exclus o coaliție cu partidele arabe, însă un eventual guvern minoritar condus de acesta ar putea avea nevoie de sprijinul lor în Parlament.