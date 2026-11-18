Expoziția, intitulată „Omul, politicianul și intelectualul” și finanțată de Ministerul Culturii, a fost organizată pentru a marca 100 de ani de la nașterea lui Pino Rauti, un fost lider neofascist, notează Reuters.

Printre exponatele s-au numărat materiale video, audio și documente din arhiva familiei sale, dar și portrete ale dictatorului Benito Mussolini, precum și o fotografie în care Rauti ținea un discurs sub un steag cu o cruce celtică, un simbol al mișcărilor neofasciste.

Reacția opoziției

În urma protestelor venite din partea Partidului Democrat, conducerea Camerei Deputaților a cerut organizatorilor să retragă imaginile controversate.

Senatorul PD Alfredo Bazoli, a criticat dur inițiativa, lansând atacuri și la adresa partidului condus de premierul Giorgia Meloni, Frații Italiei.

„Am fost să văd expoziția despre Pino Rauti. Am plecat de acolo nevenindu-mi să cred. Căci, așa cum mă temeam, nu este o expoziție, ci o celebrare. Este o încercare flagrantă de a rescrie istoria

Ceea ce este deosebit de îngrijorător este faptul că aceasta este sponsorizată de membri ai partidului Frații Italiei, formațiune care, în mod evident, nu a rupt încă legăturile cu acest capitol întunecat din istoria țării noastre”, a declarat senatorul.

Cine a fost Pino Rauti

Pino Rauti, decedat în 2012, a fost o figură importantă a Mișcării Sociale Italiene (MSI), formațiune neofascistă fondată de susținătorii lui Mussolini și considerată predecesoarea politică a partidului Frații Italiei, condus în prezent de premierul Giorgia Meloni.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Rauti s-a oferit voluntar să lupte pentru Republica Socială Italiană, stat marionetă susținut de Germania nazistă și condus de Mussolini.

În anii 1950, Rauti a fondat Centro Studi Ordine Nuovo, organizație implicată în violențele extremiste din perioada cunoscută în Italia drept „Anii de Plumb”. Deși a fost anchetat în legătură cu unele dintre atentatele din acea perioadă, Rauti a fost achitat în cele din urmă de toate acuzațiile.