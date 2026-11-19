Larry Poindexter traversa strada ca să-și ia mâncare, vineri seara, 13 noiembrie, în cartierul Studio City din Los Angeles, unde locuia, când a fost lovit de o mașină. Actorul a murit miercuri, 18 noiembrie, după patru zile și jumătate de spitalizare, potrivit Deadline.

Actorul a fost internat cu mai multe coaste rupte. Urma să fie operat chiar miercuri, însă starea lui s-a agravat brusc în orele dinaintea intervenției. A murit în aceeași dimineață. Cauza oficială a decesului nu a fost făcută publică.

Aproape 200 de roluri în patru decenii

Născut la Dallas, pe 16 decembrie 1959, Poindexter a jucat în aproape 200 de filme și seriale, într-o carieră de peste 40 de ani. Cel mai cunoscut rol pe marele ecran a fost cel din „S.W.A.T.” (2003), regizat de Clark Johnson. Acolo era căpitanul Tom Fuller, un ofițer al poliției din Los Angeles rigid și ținând la regulament, care se lupta cu echipa condusă de Hondo, personajul lui Samuel L. Jackson.

Televiziunea l-a făcut însă cunoscut publicului larg. A apărut în „Zilele vieții noastre” de două ori, ca Ben Welch în 1984 și ca preotul Louis între 2014 și 2018, și în 23 de episoade din „Santa Barbara”. A mai jucat în „General Hospital”, a avut un rol recurent în „JAG” și unul principal în comedia MTV „The Hard Times of RJ Berger”.

Lista lui include „Friends”, „Will & Grace”, „CSI”, „Bones”, „Supernatural”, „Castle” și „Scandal”. Mai recent apăruse în „The Rookie” și în al patrulea sezon din „The Lincoln Lawyer”, în 2026. Pe marele ecran a jucat și în „Invaders from Mars” (1986), „American Ninja 2” (1987) și „17 Again” (2009).

Muzica, tatăl celebru și familia

În anii ‘90 a fost solistul trupei de country alternativ The High Lonesome, cu care a scos în 1995 albumul „Feel Free To Do So”. Era fiul scenografului H.R. Poindexter, câștigător al unui premiu Tony.

Din 2002 era căsătorit cu directoarea de casting Carol Kritzer, cu care are doi gemeni. Printre primii care i-au adus un omagiu a fost actorul Patrick Labyorteaux, prietenul lui încă din anii ‘80.