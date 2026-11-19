Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri pentru anul 2027 în cadrul Corpului european de solidaritate, program prin care tinerii pot participa la activități de voluntariat în comunități din Uniunea Europeană și din afara acesteia.

Potrivit comunicatului, programul are un buget de 194 de milioane de euro, care va fi folosit pentru finanțarea proiectelor și activităților de voluntariat.

Acestea vor susține protecția mediului, dezvoltarea competențelor și a cunoștințelor digitale, incluziunea și diversitatea și implicarea activă a cetățenilor în societate.

Prin acest program, tinerii pot lua parte la proiecte care ajută comunitățile afectate de diferite probleme sociale, atât în propria țară, cât și în străinătate. Totodată, ei pot ajuta la construirea unei societăți mai incluzive, dobândind experiență și competențe utile pentru viitor.

Pentru a crește impactul programelor și pentru a face finanțarea mai ușor de accesat, Comisia Europeană a propus includerea Corpului european de solidaritate în programul Erasmus+ pentru perioada 2028-2034.

Astfel, toate oportunitățile ar urma să fie reunite într-un singur cadru, care să ofere un punct de acces pentru proiectele și inițiativele pentru tineri finanțate de UE.

Anul 2026 marchează 30 de ani de la lansarea programelor de voluntariat finanțate de UE. Totodată, Corpul european de solidaritate împlinește 10 ani de la înființare. Comisia Europeană va publica în curând și raportul programului pentru perioada 2024-2025.

Corpul european de solidaritate este deschis tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani. Limita de vârstă este extinsă până la 35 de ani pentru cei care vor să participe la activități de ajutor umanitar în afara Uniunii.

Cei interesați trebuie să se înregistreze pe portalul Corpului european de solidaritate, unde pot găsi organizațiile care participă la program. Grupurile de tineri înscriși pe platformă pot solicita finanțare pentru propriile proiecte de solidaritate.