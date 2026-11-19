Președintele Rusiei, Vladimir Putin, președintele SUA, Donald Trump, și președintele Chinei, Xi Jinping, au participat joi la o întâlnire trilaterală în cadrul summitului APEC de la Shenzhen. Partea publică a reuniunii a durat 10 minute, după care discuțiile au continuat în spatele ușilor închise.

Înainte de începerea negocierilor private, a avut loc un moment care va rămâne în memoria colectivă în urma acestui eveniment. Un jurnalist rus i-a adresat lui Vladimir Putin o întrebare în sala de negocieri de la Shenzhen, potrivit Kommersant.

Andrei Kolesnikov, corespondentul special al ziarului „Kommersant”, a fost singurul dintre sutele de jurnaliști care i s-a adresat liderului de la Kremlin în cadrul întâlnirii trilaterale. „Vladimir Vladimirovici, arată asta ca «Ialta 2.0»?”, a întrebat jurnalistul. Președintele rus a ascultat, s-a gândit puțin și a dat din cap afirmativ.

Președintele Rusiei a spus anterior că liderii vor discuta despre relațiile economice, atât la nivel global, cât și regional, dar și despre securitatea alimentară și energetică.

„Desigur, trebuie să discutăm atât despre legăturile economice globale, cât și despre cele regionale, precum și despre securitatea alimentară și energetică”, a declarat liderul rus.

În timpul sesiunii publice a întâlnirii, președintele Donald Trump a spus că liderii participă la un moment istoric și că reuniunea le oferă ocazia să găsească noi oportunități de colaborare.

„Scriem, într-adevăr, istorie”, a afirmat președintele american. „Prea des, liderii din trecut au evitat să poarte discuții cu țări cu care aveau neînțelegeri… Noi alegem o altă cale. Acest summit istoric ne oferă șansa de a identifica noi oportunități și, sperăm, de a crea un viitor mai bun pentru noi toți”.

La rândul său, președintele chinez Xi Jinping a atras atenția asupra situației internaționale, declarând că lumea traversează o perioadă dificilă, marcată de schimbări majore.

„În contextul unor schimbări tectonice fără precedent la scară globală, lumea nu poate fi considerată calmă”, a declarat liderul chinez.

Potrivit acestuia, Rusia, SUA și China, în calitate de mari puteri și membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, trebuie să colaboreze pentru a răspunde provocărilor internaționale și pentru a menține pacea și stabilitatea.

„Pe vreme furtunoasă, se dezvăluie simțul datoriei. În calitate de mari puteri și membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, cele trei țări ale noastre trebuie să ofere un exemplu demn, răspunzând împreună la provocările globale, menținând în comun pacea și stabilitatea pe planetă și aducând contribuții și mai însemnate la cauza progresului uman”, a afirmat Xi Jinping.

Ce afirmă Putin despre Conferința de la Ialta

Același ziar financiar din Moscova a relatat că, în cadrul aceleiași întâlniri, liderul rus Vladimir Putin a prezentat o interpretare diferită de cea acceptată de majoritatea istoricilor cu privire la Conferința de la Ialta din 1945.

„La Conferința de la Yalta din 1945, nimeni nu a împărțit lumea; s-au consemnat realitățile care au apărut după cel de-al Doilea Război Mondial, iar în conflictele de astăzi va trebui să acceptăm aceste realități. Aceasta a fost declarația președintelui rus Vladimir Putin în urma unei întâlniri comune cu președintele chinez Xi Jinping și cu președintele american Donald Trump, în cadrul summitului APEC de la Shenzhen”, potrivit publicației Kommersant.