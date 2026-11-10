Kasparov, avertizat că ar putea fi asasinat la ordinul Moscovei. Fostul campion mondial de șah renunță la vizita în Germania

Kasparov urma să participe la un eveniment dedicat democrației și drepturilor omului, organizat la Berlin, însă a decis să transmită un mesaj video, relatează publicația germană Bild.

Kasparov, sfătuit să nu călătorească la Berlin din motive de securitate

Potrivit informațiilor publicate marți, 10 noiembrie, fostul campion mondial fusese invitat să susțină un discurs în cadrul Berlin Freedom Week, o serie de evenimente dedicate libertății, democrației și combaterii persecuției politice.

Participarea sa a fost anulată în urma unor noi avertismente privind un posibil pericol la adresa vieții sale.

În mesajul video transmis organizatorilor, Kasparov a explicat că specialiștii în securitate i-au recomandat să evite deplasarea, considerând că riscul ar fi prea mare.

„Poate că ați văzut relatările potrivit cărora Rusia încearcă să mă ucidă. Experții în securitate m-au sfătuit ferm să nu merg la Berlin, deoarece ar reprezenta un risc nejustificat în acest moment”, a declarat Kasparov.

Fostul șahist, stabilit în Statele Unite, a precizat că a primit recomandări privind adoptarea unor măsuri suplimentare de precauție și că intenționează să le respecte și în perioada următoare.

Avertismente anterioare din partea serviciilor americane și lituaniene

Informațiile privind amenințările la adresa lui Kasparov nu sunt noi.

La începutul lunii octombrie, serviciile de securitate din Statele Unite și Lituania ar fi avertizat că fostul campion mondial și un alt opozant rus, Ivan Tiutrin, stabilit la Vilnius, ar putea fi vizați de un complot de asasinare atribuit unor persoane care acționează în interesul Rusiei.

Potrivit relatărilor citate de Kyiv Post, Tiutrin a declarat agenției AFP că autoritățile lituaniene i-au recomandat să părăsească urgent locul în care se afla și să renunțe la autoturismul său.

Avertismentele au apărut în contextul unor investigații desfășurate în Statele Unite, în urma cărora cinci persoane cu presupuse legături cu Kremlinul au fost puse sub acuzare pentru pregătirea unor atacuri și asasinate împotriva disidenților și transfugilor ruși.

Nu au fost prezentate public, în informațiile citate, dovezi care să confirme existența unui plan concret de asasinare a lui Kasparov la Berlin.

Kasparov acuză autoritățile europene că nu răspund suficient amenințărilor Kremlinului

În intervenția transmisă participanților la eveniment, Kasparov a criticat instituțiile europene responsabile de securitate și aplicarea legii, susținând că acestea nu au luat suficiente măsuri împotriva amenințărilor atribuite Moscovei.

Fostul campion mondial a afirmat că liderii europeni trebuie să recunoască amploarea pericolului reprezentat, în opinia sa, de acțiunile Kremlinului pe teritoriul continentului.

„Trebuie să recunoașteți că ați permis Europei să devină terenul de joacă al lui Vladimir Putin. Dacă poate ajunge la mine aici, poate ajunge la oricine. La soțiile și copiii voștri, la colegii voștri”, a avertizat Kasparov.

Berlin Freedom Week reunește aproximativ 170 de evenimente

Berlin Freedom Week se desfășoară în capitala Germaniei în perioada 7 – 14 noiembrie și include aproximativ 170 de manifestări dedicate democrației, drepturilor omului și persoanelor persecutate politic.

Inițiativa valorifică semnificația istorică a căderii Zidului Berlinului, în 1989, considerată un simbol al rezistenței împotriva regimurilor represive.

Garry Kasparov, fost campion mondial de șah și critic al președintelui Vladimir Putin, trăiește în exil în Statele Unite și continuă să participe la inițiative internaționale de susținere a democrației și a opoziției ruse.

Anularea deplasării sale la Berlin readuce în atenție preocupările legate de siguranța disidenților ruși aflați în străinătate și de posibilele amenințări transfrontaliere la adresa acestora.