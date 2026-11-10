Merz, în dispută cu premierul slovac pe tema împrumutului pentru Ucraina. Miza, viitorul buget al UE

Cancelarul german Friedrich Merz și-a reiterat poziția de a condiționa următorul buget al UE de obținerea unui sprijin unanim pentru un împrumut de mai multe miliarde de euro acordat Ucrainei, în ciuda faptului că premierul slovac Robert Fico a calificat această cerere drept „șantaj clasic”.

Potrivit POLITICO, sprijinirea Ucrainei „este o responsabilitate europeană comună, nu a statelor membre individuale”, a declarat Merz jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă susținută împreună cu prim-ministrul ungar Peter Magyar.

„De aceea, chestiunea modului în care vom finanța Ucraina în anii următori, dacă va fi necesar, se înscrie în mod firesc în contextul acestor negocieri bugetare.”, a spus acesta.

Propunerea cancelarului german, pe care acesta a prezentat-o și într-o scrisoare trimisă vineri președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a stârnit reacții negative.

Premierul slovac Robert Fico a respins ideea și l-a acuzat pe Friedrich Merz că încearcă să facă presiuni asupra statelor membre.

„Ceea ce face cancelarul german este un șantaj clasic, iar eu îl resping”, a declarat Fico marți, la Bratislava, în timpul unei întâlniri cu premierul ceh Andrej Babiš, potrivit presei slovace.

UE și partenerii săi discută în prezent despre un nou împrumut în valoare de 70 de miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina în anul următor în fața atacurilor susținute ale Rusiei.

Uniunea vrea să acopere aproximativ 45 de miliarde de euro din acest împrumut, în timp ce alți aliați, precum Marea Britanie, Canada și Japonia, sunt așteptați să contribuie cu restul de 25 de miliarde de euro.

Friedrich Merz a explicat că nu dorește repetarea situației de anul trecut, când un alt împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a fost convenit pe baza unor garanții financiare și angajamente asumate de majoritatea statelor membre.

La acel moment, trei țări, Cehia, Ungaria și Slovacia, au obținut o clauză prin care au fost exceptate de la participarea la acest angajament.

„În opinia mea, continuarea pe această cale nu este o soluție bună. Trebuie să integrăm pe deplin politica privind Ucraina în bugetul UE”, a afirmat Merz.

Poziția sa nu este însă împărtășită de premierul ungar Peter Magyar. Acesta a venit la Berlin alături de patru miniștri și un secretar de stat, pentru discuții despre o cooperare mai bună între Germania și Ungaria.

Vizita este, de fapt, o apropiere între cele două țări, după ani în care relațiile au fost foarte reci în timpul mandatului fostului premier ungar Viktor Orban.

„Aș dori să menționez aici, în mod diplomatic și cu tot respectul cuvenit, în calitate de prim-ministru al Ungariei, că nu consider neapărat o abordare corectă ca bugetul european, care este, de fapt, destinat unei perioade de șapte ani și Europei, să fie «legat de alte chestiuni»”, a declarat Peter Magyar.