Zelenski, în vizită la Berlin pentru discuții cu Merz, înaintea unor noi negocieri de pace cu Rusia. Subiectele de pe agenda întâlnirii

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, marți, prin intermediul unei postări pe X, că se află împreună cu echipa sa într-o vizită la Berlin. Liderul de la Kiev se va întâlni și cu Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, iar principalele teme ale discuțiilor vizează consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și sprijinul pentru sectorul energetic.

„Astăzi, eu și echipa mea ne aflăm la Berlin. Vor avea loc întâlniri cu cancelarul și președintele Germaniei, precum și cu președintele Bundestagului. De asemenea, voi participa la Conferința de securitate de la Berlin din acest an. Temele cheie sunt coordonarea noastră diplomatică – având în vedere întâlnirile importante care urmează –, consolidarea apărării noastre aeriene și sprijinirea sectorului nostru energetic. Acestea vor fi prioritățile discuțiilor de astăzi”, a spus președintele ucrainean pe X.

Today, my team and I are in Berlin. There will be meetings with the Chancellor and the President of Germany, as well as the President of the Bundestag. I will also take part in this year’s Berlin Security Conference. The key issues are our diplomatic coordination – with important meetings ahead – strengthening our air defense, and supporting our energy sector. These will be the priorities of today’s talks. We all have an interest in security, stability, and protecting the rules-based international order. And we must work together to turn these principles into concrete decisions and actions. We thank Germany for its readiness to support our efforts to protect lives and for our very substantive cooperation! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 3, 2026

Germania este unul dintre marii susținători ai Ucrainei de când Trump a revenit la Casa Albă în 2025 și a retras sprijinul financiar al SUA pentru Kiev. Washingtonul furnizează în continuare informații de intelligence Ucrainei și permite altor țări să cumpere arme americane în numele Kievului.

Noi negocieri trilaterale săptămâna viitoare

Vizita lui Zelenski în Germania are loc cu doar câteva zile înaintea unei noi runde de negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA.

Marți, Steve Witkoff, trimisul special al președintelui SUA, Donald Trump, a anunțat că discuțiile, mediate de SUA, vor avea loc 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

Conform acestuia, părțile vor discuta despre garanțiile de securitate postbelice, renunțarea la lupte și problemele umanitare.