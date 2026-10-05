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Zelenski afirmă că SUA propune negocieri trilaterale cu Rusia și Ucraina până la sfârșitul lunii

Președintele ucrainean Volodimir Zelenksi susține că Statele Unite fac presiuni ca Ucraina și Rusia să poarte negocieri trilaterale până la finalul lunii octombrie.
Zelenski afirmă că SUA propune negocieri trilaterale cu Rusia și Ucraina până la sfârșitul lunii
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Ioana Târziu
05 oct. 2026, 09:34, Știri externe
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Declarațiile președintelui Ucrainei vin pe fondul unui nou efort diplomatic din partea Washingtonului pentru reluarea discuțiilor de pace, în urma vizitei trimișilor americani la Kiev și Moscova la începutul lunii septembrie.

SUA „este în contact cu Ucraina și Rusia”

„Partea americană este în prezent în contact cu Ucraina și Rusia. Propune să organizeze un fel de întâlnire la nivel tehnic, într-un format trilateral, până la sfârșitul lunii octombrie”, a declarat Zelenski reporterilor, într-o conferință de presă alături de cancelarul german Friedrich Merz.

Potrivit The Kyiv Independent, Zelenski a declarat că a vorbit direct cu echipa de negocieri a SUA pe 3 octombrie, dar nu a putut dezvălui toate detaliile pregătirilor în curs. Liderul de la Kiev a confirmat că Ucraina este pregătită și dispusă să participe la discuțiile trilaterale.

„Suntem deschiși la Emiratele Arabe Unite sau la orice altă țară propusă de partea SUA”, a spus Zelenski.

Zelenski: Vom aștepta un răspuns

„Știu că vor propune acest lucru și părții ruse, sau poate că au făcut-o deja, nu sunt sigur de succesiunea evenimentelor. Și vom aștepta un răspuns”, a adăugat el.

În urma ultimelor vizite ale trimișilor speciali Steve Witkoff și Jared Kushner, președintele SUA, Donald Trump, a început să facă presiuni asupra Rusiei și Ucrainei pentru a înceta atacurile asupra instalațiilor energetice ale celeilalte părți.

Ucraina a declarat că va accepta un armistițiu energetic numai dacă Rusia suspendă și ea atacurile, potrivit sursei citate.

Moscova nu a dat semne că ar vrea să oprească atacul asupra rețelei energetice a Ucrainei. Surse familiarizate cu situația au declarat pentru The Kyiv Independent că Trump se îndoiește în privat că Vladimir Putin va accepta un armistițiu energetic înainte de această iarnă.

Inițiativa energetică, împreună cu o posibilă redeschidere a coridorului de cereale de la Marea Neagră, se așteaptă să fie pe ordinea de zi a viitoarei reuniuni trilaterale. Întâlnirea ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite, mai arată sursa citată.

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