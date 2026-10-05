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Trump anunță o „Super Forță de Inteligență” care va supraveghea politica în domeniul inteligenței artificiale

Președintele american Donald Trump a anunțat că a creat un nou grup de lucru axat pe inteligența artificială, care va fi condus de directorul Serviciului Național de Informații, Jay Clayton.
Trump anunță o „Super Forță de Inteligență” care va supraveghea politica în domeniul inteligenței artificiale
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
05 oct. 2026, 05:31, Știri externe
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„Super Forța de Informații” va acționa pentru a se asigura că SUA continuă să fie lider în dezvoltarea tehnologiei și va coordona interacțiunea guvernului cu publicul, a declarat Trump pe rețelele de socializare, potrivit BBC.

Președintele Comisiei Federale pentru Comerț, Andrew Ferguson, și subsecretarul Apărării pentru Cercetare și Inginerie, Emil Michael, vor face, de asemenea, parte din grupul de lucru.

Trump a declarat săptămâna trecută că va înființa un consiliu care să supravegheze siguranța inteligenței artificiale, după ce șefii de top din domeniul tehnologiei vor semna ceea ce a descris ca fiind un pact „obligatoriu din punct de vedere moral” pentru reglementarea tehnologiei.

Pe 30 septembrie, președintele a semnat și un ordin executiv pentru a redenumi IA drept „superinteligență”, după ce anterior afirmase că termenul artificial făcea ca tehnologia să sune „falsă”.

Unii lideri de top din domeniul tehnologiei au început deja să folosească noul nume, inclusiv multimiliardarul Elon Musk, care a declarat pe rețelele de socializare că va redenumi platforma de inteligență artificială a firmei sale, SpaceXAI, în SpaceXSI.

 

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