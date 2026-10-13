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Friedrich Merz îi cere lui Putin să accepte un armistițiu energetic după discuțiile cu Zelenski

Cancelarul german Friedrich Merz îi cere Rusiei să accepte un armistițiu energetic, după ce atacurile asupra infrastructurii Ucrainei au continuat în ciuda anunțului președintelui SUA, Donald Trump, privind un posibil acord.
Friedrich Merz îi cere lui Putin să accepte un armistițiu energetic după discuțiile cu Zelenski
Foto: Hepta/Mediafax Foto
Maria Nițu
13 oct. 2026, 07:45, Știri externe
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Cancelarul german Friedrich Merz a cerut Rusiei să accepte un armistițiu energetic, după o convorbire telefonică avută luni, 12 octombrie, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Kyiv Post.

Apelul vine în contextul în care forțele rusești continuă atacurile asupra infrastructurii civile și energetice a Ucrainei.

„Am discutat cu președintele Zelenski despre atacurile aeriene rusești asupra țintelor civile și a infrastructurii energetice a Ucrainei. Rusia trebuie să accepte armistițiul pentru infrastructura energetică – un pas important către o pace durabilă în Ucraina”, a scris Merz pe platforma X.

Potrivit unui comunicat oficial al guvernului german, cei doi lideri au convenit că Rusia trebuie să accepte un armistițiu care să vizeze întreaga infrastructură energetică.

Merz a reafirmat solidaritatea Germaniei cu Ucraina, iar Zelenski a mulțumit Berlinului pentru asistența militară și sprijinul acordat sectorului energetic ucrainean înaintea iernii.

Zelenski acuză Rusia că răspunde prin atacuri la anunțul lui Trump privind armistițiul

Discuția dintre cei doi lideri a avut loc după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat duminică faptul că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic.

Afirmația nu a fost confirmată nici de Kiev, nici de Moscova.

În ciuda acestui anunț, forțele rusești au continuat să atace instalațiile energetice ucrainene, iar Zelenski a pus sub la îndoială angajamentul Moscovei față de un posibil acord.

„Exact așa se comportă rușii atunci când presiunea scade. Este foarte important ca Europa să continue să acționeze pe baza unor principii ferme”, a declarat Zelenski, potrivit președinției ucrainene.

Luni, președintele ucrainean Zelenski a afirmat că forțele rusești au lovit șase instalații energetice din Ucraina într-o singură zi.

Printre ținte s-a numărat un sit de producție a gazelor, dar și alte elemente de infrastructură, în ciuda declarației făcute de Washington.

În cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia, desfășurat luni, Zelenski a cerut Europei și Statelor Unite să intensifice presiunile asupra Rusiei pentru a obține un armistițiu real.

El a avertizat că o relaxare a presiunii asupra Moscovei ar putea conduce la o nouă escaladare a războiului, iar Ucraine ar avea de suferit cel mai mult din această cauză.

Germania și Ucraina vor să își coordoneze mai bine eforturile de securitate

Merz și Zelenski au discutat și despre eforturile diplomatice pentru obținerea unei păci de durată, convenind să mențină o coordonare bună cu partenerii europeni și transatlantici.

Potrivit președinției ucrainene, Merz a declarat că Germania depune eforturi pentru organizarea unei noi reuniuni a „Coaliției celor dispuși” (Coalition of the Willing).

Aceștia au căzut de acord, de asemenea, să convoace o reuniune a consilierilor pentru securitate națională în formatul E3-Ucraina, la care participă Germania, Franța, Regatul Unit și Ucraina.

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