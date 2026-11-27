Reacția vine la o săptămână după întâlnirea dintre Trump și Putin, organizată în China, unde cei doi lideri au avut o apariție cordială, transmite Reuters. Ulterior, Trump a publicat pe platforma Truth Social o fotografie în care strânge mâna președintelui rus. Mesajul care însoțea imaginea era scurt: „Prietenul meu”.

„Nu poate fi un prieten”. Zelenski, categoric la adresa lui Putin

Zelenski a declarat că președintele american este liber să spună și să publice ce dorește, dar a descris drept „ciudată” folosirea acestui termen pentru liderul de la Kremlin. „Este un agresor și un ucigaș. Nu poate fi un prieten”, a afirmat președintele ucrainean, vorbind în limba engleză. A continuat apoi cu o comparație directă cu cel de-Al Doilea Război Mondial. „Este ca și cum cineva ar fi spus despre Hitler, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, că este un bun prieten. Nu, nu este un prieten”, a declarat Zelenski.

Relațiile dintre Trump și Zelenski, marcate de noi tensiuni

Cei doi președinți au avut o relație dificilă de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Cel mai cunoscut episod s-a petrecut în februarie 2025, când o întâlnire oficială la Washington s-a transformat într-o confruntare verbală, iar Trump l-a criticat pe Zelenski în Biroul Oval. Tensiunile au continuat și în ultimele luni.

Trump to Putin: Who is he? It’s my friend. Nice to see you. https://t.co/WXoYtBzfLi — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Președintele american a acuzat atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești că au contribuit la creșterea costurilor energiei și a amenințat cu suspendarea sprijinului american în materie de informații. La rândul său, Zelenski a susținut că poziția administrației Trump încurajează Moscova să continue atacurile asupra Ucrainei.

Trump susține că Putin vrea un acord pentru încheierea războiului

Declarațiile lui Zelenski vin la o zi după ce Trump a afirmat că i-a cerut președintelui rus să reducă agresiunea militară împotriva teritoriilor europene. Liderul american a relatat că a discutat acest subiect cu Putin la întâlnirea din China, în speranța că războiul din Ucraina poate fi încheiat rapid prin negocieri. Trump și-a exprimat din nou convingerea că Putin dorește un acord de pace, dar a susținut că relația ostilă dintre liderii Rusiei și Ucrainei reprezintă principalul obstacol în calea unei înțelegeri.