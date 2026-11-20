Comisia Europeană a anunțat vineri, 20 noiembrie, că evaluarea cererii a confirmat îndeplinirea satisfăcătoare a 53 dintre cele 59 de jaloane și ținte stabilite prin decizia de punere în aplicare a Consiliului UE, potrivit publicației sofiaglobe.com.

În consecință, Bruxelles-ul va reține o parte din suma solicitată, dar nu a precizat valoarea exactă. Reducerea va fi proporțională cu obiectivele neîndeplinite.

Peste 1,7 mld de euro în bugetul țării

Bulgaria a transmis cererea de plată la 30 septembrie, în termenul-limită stabilit de Comisia Europeană, care urmărește încheierea programului NextGenerationEU până la sfârșitul acestui an.

După anunțul Comisiei, vicepremierul Atanas Pekanov, oficialul responsabil în cadrul guvernului bulgar de atragerea fondurilor prin Mecanismul de redresare și reziliență, a declarat la Sofia că țara ar urma să primească peste 1,7 miliarde de euro în baza acestei ultime cereri.

Domenii vizate

Reformele și investițiile asociate plății vizează mai multe domenii strategice: decarbonizarea sectorului energetic, consolidarea cadrului anticorupție, creșterea sustenabilității transporturilor, precum și îmbunătățirea incluziunii sociale și a sistemului de sănătate.

Plata efectivă a fondurilor mai depinde de avizul Comitetului Economic și Financiar, organism care reunește reprezentanți ai administrațiilor naționale, ai băncilor centrale, ai Băncii Centrale Europene și ai Comisiei Europene.

Acesta are la dispoziție patru săptămâni pentru a formula o opinie asupra aprobării preliminare.

A doua cerere aprobată

Este a doua cerere importantă de plată a Bulgariei aprobată în acest an.

În iunie, Comisia Europeană a dat undă verde unei tranșe de 1,1 miliarde de euro, aferentă celei de-a patra cereri.

Bulgaria a înregistrat întârzieri în accesarea fondurilor europene din cauza instabilității politice din ultimii ani și a succesiunii guvernelor cu mandate scurte.

Aceste întârzieri au ridicat riscul ca țara să nu poată atrage integral cele 6,17 miliarde de euro alocate prin Mecanismul de redresare și reziliență.

Potrivit vicepremierului Pekanov, după cele două plăți solicitate în 2026, valoarea totală a fondurilor primite de Bulgaria prin acest mecanism va ajunge la aproximativ 98,7%-99% din alocarea inițială.