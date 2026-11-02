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Mozart pentru bebeluși. Concerte la care cei mici pot să plângă, să se joace și să gângurească

Șase concerte de pian pentru bebeluși vor avea loc, în noiembrie, la Brașov, Sibiu și Cluj-Napoca. Cei mici vor putea asculta muzică de Mozart, Bach și Brahms într-un cadru relaxat, în care plânsul, joaca și gânguritul nu sunt interzise, ci binevenite.
Mozart pentru bebeluși. Concerte la care cei mici pot să plângă, să se joace și să gângurească
Cosmin Pirv
02 nov. 2026, 10:43, Life-Inedit
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În perioada 16–22 noiembrie, vor avea loc concerte la Brașov, Sibiu și Cluj-Napoca, pentru bebeluși cu vârste de până la un an.

Classic for Babies, proiect organizat de Classic Unlimited, turneul național de pian care își propune să aducă muzica clasică mai aproape de public, în spații și contexte neconvenționale, ajunge la a doua ediție.

Proiectul propune o experiență muzicală special gândită pentru cei mai mici ascultători, în care bebelușii și părinții se pot bucura împreună de muzică.

Pianistul Bogdan Vaida a pregătit un repertoriu cu lucrări semnate de W. A. Mozart, J. S. Bach, J. Brahms, Ciprian Gabriel Pop și Anamaria Meza.

„Cei mici se bucură sincer de muzică, iar întâlnirile acestea aduc multă liniște și bucurie atât bebelușilor, cât și părinților”, spune muzicianul.

Concertele durează aproximativ 30 de minute și sunt adaptate ritmului și capacității de concentrare a bebelușilor.

Astfel, cei mici sunt liberi să se joace, să se miște, să gângurească sau să exploreze lumea în propriul ritm. Plânsul, vocalizele și mișcarea fac parte firesc din experiență și nu deranjează pe nimeni.

De asemenea, părinții își pot hrăni copilul, îi pot lua în brațe pe bebeluși sau se pot mișca liber pe parcursul concertului.

În fiecare dintre cele trei orașe vor avea loc câte două concerte, unul de la ora 12.30, iar celălalt de la ora 16.00. Participarea este gratuită, însă rezervarea este obligatorie.

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