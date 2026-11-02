Concluzia unei italience care a ajuns întâmplător în România. Neglijență, contraste, curățenie, istorie și prețuri bune

Experiența a fost prezentată în mediul online sub forma unui jurnal de călătorie. Italianca a relatat faptul că oferta unei companii aviatice a determina-o să ajungă în România.

Ea a plătit doar 22 de euro pentru un bilet dus-întors până la Timișoara. Femeia a stat trei zile în România. iar vizita a inclus și o excursie până la Hunedoara, la Castelul Corvinilor.

Italianca s-a declarat impresionată de anumite lucruri, dar și dezamăgită de altele. Printre altele, ea a remarcat clădirile istorice, curățenia și prețurile bune din unele zone vizitate.

Femeia a scris și despre contrastele între zonele prin care a trecut, inclusiv despre neglijența autorităților față de clădiri și infrastructură. Continuarea pe Mediafax Italia.