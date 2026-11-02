Prima pagină » Life-Entertaiment » Concluzia unei italience care a ajuns întâmplător în România. Neglijență, contraste, curățenie, istorie și prețuri bune

Concluzia unei italience care a ajuns întâmplător în România. Neglijență, contraste, curățenie, istorie și prețuri bune

O italiancă a ajuns aproape întâmplător în România după ce a aflat despre un zbor-ofertă de doar 22 de euro. Ea a vizitat Timișoara și Hunedoara. La final și-a povestit experiența pe internet folosind termeni precum neglijență, contraste, curățenie, istorie și prețuri bune.
Concluzia unei italience care a ajuns întâmplător în România. Neglijență, contraste, curățenie, istorie și prețuri bune
sursa foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
02 nov. 2026, 07:31, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Experiența a fost prezentată în mediul online sub forma unui jurnal de călătorie. Italianca a relatat faptul că oferta unei companii aviatice a determina-o să ajungă în România.

Ea a plătit doar 22 de euro pentru un bilet dus-întors până la Timișoara. Femeia a stat trei zile în România. iar vizita a inclus și o excursie până la Hunedoara, la Castelul Corvinilor.

Italianca s-a declarat impresionată de anumite lucruri, dar și dezamăgită de altele. Printre altele, ea a remarcat clădirile istorice, curățenia și prețurile bune din unele zone vizitate.

Femeia a scris și despre contrastele între zonele prin care a trecut, inclusiv despre neglijența autorităților față de clădiri și infrastructură. Continuarea pe Mediafax Italia.

Recomandarea video

Legea integrității: cum i-a înfipt Nicușor Dan un cuțitaș în spate lui Dominic Fritz. Versiuni complet diferite între declarațiile oficiale și documentele trimise Comisiei Europene
G4Media
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
GSP.ro
Orașul din Suceava care este de două ori cât Bucureștiul. Este cel mai mare din România, dar puțini au auzit de el
Gandul
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
Cancan
Gigi Becali, Giovanni Becali și Victor Pițurcă, rămași fără bani la cazino, au intrat peste „donjuanul fotbaliștilor” și l-au „jumulit” de 40.000 de dolari! EXCLUSIV
Prosport
Cum au reușit frații Cristescu să anuleze definitiv PUG-ul Timișoarei. Cele patru vicii de legalitate ale administrației Fritz penalizate de judecători
Libertatea
Motivul pentru care nu este bine să păstrezi untul în ambalajul desfăcut. Cum îl depozitezi corect
CSID
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Promotor