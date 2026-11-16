Prima pagină » Știrile zilei » Ce să nu faci niciodată când te trezești în timpul nopții. Greșeala care te poate împiedica să adormi la loc

Ce să nu faci niciodată când te trezești în timpul nopții. Greșeala care te poate împiedica să adormi la loc

Dacă te trezești adesea în timpul nopții, o greșeală comună te-ar putea împiedica să adormi la loc. Ce să nu faci niciodată după ce te trezești din somn.
Ce să nu faci niciodată când te trezești în timpul nopții. Greșeala care te poate împiedica să adormi la loc
Sursa foto: magnific.com
Ioana Târziu
16 nov. 2026, 06:20, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dacă aveți probleme cu adormirea noaptea, există anumiți pași care vă pot ajuta într-o astfel de situație. Experții recomandă, de exemplu, evitarea alimentelor imediat înainte de culcare, precum și introducerea unor ritualuri liniștitoare de seară, cum ar fi o baie caldă, care pregătește organismul pentru somn.

Cu toate acestea, folosirea telefonului după ce te trezești în timpul nopții te poate împiedica să adormi la loc, potrivit Blic.

Doctorul  Bikuen Luo subliniază că până și simpla verificare a orei poate crește nivelul de stres și poate sabota și mai mult procesul de adormire. În plus, ecranul iluminat al telefonului stimulează prea mult creierul, ceea ce împiedică în mod direct relaxarea.

Lumina albastră emisă de dispozitivele electronice, cum ar fi smartphone-urile sau televizoarele, s-a dovedit a perturba ritmul biologic natural al somnului. De aceea, experții insistă să puneți toate ecranele cât mai departe de pat seara.

Experții în medicina somnului recomandă, după ce vă treziți noaptea, să rămâneți mai întâi nemișcați în pat și să încercați în mod conștient să vă relaxați.

Totuși, dacă nu reușești să adormi după 10-15 minute, regula este clară: ar trebui să te dai jos din pat.

Se recomandă să mergeți într-un colț liniștit și întunecat al casei și să vă dedicați unei activități liniștite, care nu stimulează creierul. O astfel de activitiate poate fi citirea unei cărți la o lumină slabă.

Numai atunci când simțiți din nou o oboseală reală vă puteți întoarce la culcare, potrivit sursei citate.

În situațiile în care problemele de insomnie sunt cronice și de lungă durată și încep să afecteze negativ funcționarea zilnică, capacitatea de muncă și concentrarea, se recomandă consultarea unui medic.

Un specialist va evalua cu exactitate cauzele trezirilor nocturne și va determina pașii adecvați pentru a rezolva definitiv această problemă.

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
Liga Națiunilor » Portugalia, DEMOLATĂ fără Cristiano Ronaldo!
GSP.ro
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a fost ales președinte al AUR București. A anunțat că următoarea țintă este Primăria Capitalei
Gandul
Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în București, în prima lună de iarnă
Cancan
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport
Constelația de cumetrii din jurul lui Sorin Grindeanu. Afaceri cu bani publici, dosare penale și funcții bănoase în care sunt implicați rudele și prietenii liderului PSD
Libertatea
Ingredientul care imită zahărul, din batonul proteic de la Lidl. Mulți nu știu, dar e perfect pentru pacienții cu diabet sau care țin dietă
CSID
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
Promotor