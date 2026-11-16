Ce să nu faci niciodată când te trezești în timpul nopții. Greșeala care te poate împiedica să adormi la loc

Dacă aveți probleme cu adormirea noaptea, există anumiți pași care vă pot ajuta într-o astfel de situație. Experții recomandă, de exemplu, evitarea alimentelor imediat înainte de culcare, precum și introducerea unor ritualuri liniștitoare de seară, cum ar fi o baie caldă, care pregătește organismul pentru somn.

Cu toate acestea, folosirea telefonului după ce te trezești în timpul nopții te poate împiedica să adormi la loc, potrivit Blic.

Doctorul Bikuen Luo subliniază că până și simpla verificare a orei poate crește nivelul de stres și poate sabota și mai mult procesul de adormire. În plus, ecranul iluminat al telefonului stimulează prea mult creierul, ceea ce împiedică în mod direct relaxarea.

Lumina albastră emisă de dispozitivele electronice, cum ar fi smartphone-urile sau televizoarele, s-a dovedit a perturba ritmul biologic natural al somnului. De aceea, experții insistă să puneți toate ecranele cât mai departe de pat seara.

Experții în medicina somnului recomandă, după ce vă treziți noaptea, să rămâneți mai întâi nemișcați în pat și să încercați în mod conștient să vă relaxați.

Totuși, dacă nu reușești să adormi după 10-15 minute, regula este clară: ar trebui să te dai jos din pat.

Se recomandă să mergeți într-un colț liniștit și întunecat al casei și să vă dedicați unei activități liniștite, care nu stimulează creierul. O astfel de activitiate poate fi citirea unei cărți la o lumină slabă.

Numai atunci când simțiți din nou o oboseală reală vă puteți întoarce la culcare, potrivit sursei citate.

În situațiile în care problemele de insomnie sunt cronice și de lungă durată și încep să afecteze negativ funcționarea zilnică, capacitatea de muncă și concentrarea, se recomandă consultarea unui medic.

Un specialist va evalua cu exactitate cauzele trezirilor nocturne și va determina pașii adecvați pentru a rezolva definitiv această problemă.