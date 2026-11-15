Prima pagină » Știrile zilei » Ce să bei seara pentru a susține o îmbătrânire frumoasă. Recomandarea unui dietetician

Ce să bei seara pentru a susține o îmbătrânire frumoasă. Recomandarea unui dietetician

Ceea ce bei te poate ajuta să-ți satisfaci nevoile nutriționale pe măsură ce îmbătrânești, mai ales atunci când alegi băuturi care oferă nutrienți pentru sănătatea mușchilor și a oaselor. Ce băutură să bei seara, potrivit unui dietetician.
Ce să bei seara pentru a susține o îmbătrânire frumoasă. Recomandarea unui dietetician
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
16 nov. 2026, 00:10, Ştiinţă-Sănătate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dacă un pahar de lapte face parte din rutina ta de seară, s-ar putea să profiți mai mult de acest obicei familiar decât îți dai seama.

Potrivit Health, un pahar de lapte, pe lângă faptul că îți oferă o modalitate reconfortantă de a te relaxa, oferă proteine ​​și calciu, plus vitamina D.

Acești nutrienți ajută la susținerea mușchilor și oaselor pe măsură ce îmbătrânești.

Laptele oferă aproximativ 8,5 grame de proteine ​​per cană. Conține două tipuri de proteine : zerul, care se digeră rapid, și cazeina, care se digeră mai lent. Ambele furnizează aminoacizii de care organismul are nevoie pentru a construi și repara mușchii.

Cercetătorii au studiat cazeina pentru rolul său potențial în repararea mușchilor peste noapte.

Cu toate acestea, sunt necesare mai multe cercetări pentru a determina dacă consumul de lapte înainte de culcare ajută la prevenirea pierderii masei musculare pe măsură ce îmbătrânim.

Laptele este o sursă de calciu, un mineral de care organismul are nevoie pentru a menține oase puternice. Multe tipuri de lapte sunt, de asemenea, îmbogățite cu vitamina D, care ajută organismul să absoarbă calciul.

O cană de lapte fortificat cu 2% oferă 24% din necesarul zilnic de calciu și 12% din necesarul zilnic de vitamina D. Un aport adecvat de calciu și vitamina D ajută la menținerea sănătății oaselor și poate reduce riscul de osteoporoză, mai ales pe măsură ce îmbătrâniți, potrivit sursei citate.

Alte surse de calciu includ iaurtul, brânza și legumele cu frunze verzi, în timp ce peștele gras, precum somonul și tonul, oferă vitamina D.

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
Liga Națiunilor » Portugalia, DEMOLATĂ fără Cristiano Ronaldo!
GSP.ro
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a fost ales președinte al AUR București. A anunțat că următoarea țintă este Primăria Capitalei
Gandul
Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în București, în prima lună de iarnă
Cancan
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport
Punctajele maxime pe țară obținute la examenul de Rezidențiat 2026. Mărturiile candidaților după examenul decisiv: „În patru ore se decide ce ai făcut într-un an”
Libertatea
Ingredientul care imită zahărul, din batonul proteic de la Lidl. Mulți nu știu, dar e perfect pentru pacienții cu diabet sau care țin dietă
CSID
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
Promotor