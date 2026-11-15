Ce să bei seara pentru a susține o îmbătrânire frumoasă. Recomandarea unui dietetician

Dacă un pahar de lapte face parte din rutina ta de seară, s-ar putea să profiți mai mult de acest obicei familiar decât îți dai seama.

Potrivit Health, un pahar de lapte, pe lângă faptul că îți oferă o modalitate reconfortantă de a te relaxa, oferă proteine ​​și calciu, plus vitamina D.

Acești nutrienți ajută la susținerea mușchilor și oaselor pe măsură ce îmbătrânești.

Laptele oferă aproximativ 8,5 grame de proteine ​​per cană. Conține două tipuri de proteine : zerul, care se digeră rapid, și cazeina, care se digeră mai lent. Ambele furnizează aminoacizii de care organismul are nevoie pentru a construi și repara mușchii.

Cercetătorii au studiat cazeina pentru rolul său potențial în repararea mușchilor peste noapte.

Cu toate acestea, sunt necesare mai multe cercetări pentru a determina dacă consumul de lapte înainte de culcare ajută la prevenirea pierderii masei musculare pe măsură ce îmbătrânim.

Laptele este o sursă de calciu, un mineral de care organismul are nevoie pentru a menține oase puternice. Multe tipuri de lapte sunt, de asemenea, îmbogățite cu vitamina D, care ajută organismul să absoarbă calciul.

O cană de lapte fortificat cu 2% oferă 24% din necesarul zilnic de calciu și 12% din necesarul zilnic de vitamina D. Un aport adecvat de calciu și vitamina D ajută la menținerea sănătății oaselor și poate reduce riscul de osteoporoză, mai ales pe măsură ce îmbătrâniți, potrivit sursei citate.

Alte surse de calciu includ iaurtul, brânza și legumele cu frunze verzi, în timp ce peștele gras, precum somonul și tonul, oferă vitamina D.