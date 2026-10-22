Cum ne afectează lipsa vitaminei D în sezonul rece. Ce probleme de sănătate poate provoca

Organismul are nevoie de lumina soarelui pentru a produce vitamina D, esențială pentru sănătatea oaselor și a mușchilor, precum și pentru funcționarea sistemului imunitar. Însă în această perioadă a anului radiațiile solare nu sunt suficient de puternice pentru ca organismul să producă această vitamină, scrie dpa.

Deficitul de vitamina D poate provoca probleme de sănătate

Deficitul de vitamina D poate provoca numeroase probleme de sănătate, care se dezvoltă treptat și pot trece neobservate mult timp. Experții subliniază că organismul funcționează mult mai bine atunci când primește cantitatea necesară de vitamina D.

„Majoritatea vitaminelor pot fi obținute printr-o alimentație echilibrată. Dacă mâncați suficiente legume, fructe și alte alimente sănătoase, vă puteți asigura cea mai mare parte a necesarului de vitamine”, explică dr. Henrik Premasundaram, medic generalist la HCA Healthcare UK.

„Însă, în cazul vitaminei D, acest lucru pur și simplu nu este posibil, deoarece principala sursă este soarele. Vitamina D este esențială pentru sănătatea oaselor și a mușchilor și pentru funcționarea normală a sistemului imunitar. Deficitul poate provoca oboseală, iar în cazurile severe poate afecta și starea de spirit”, a adăugat medicul.

Bridget Benelam, specialistă în nutriție la Fundația Britanică pentru Nutriție (BNF), explică faptul că vitamina D se deosebește de celelalte vitamine esențiale.

„Vitamina D este unică printre vitaminele esențiale, deoarece principala noastră sursă este lumina soarelui, nu alimentele și băuturile pe care le consumăm. Expunerea pielii la soare declanșează o reacție chimică esențială, care permite organismului să producă vitamina D”, a explicat Benelam.

De ce este mai dificil să obținem vitamina D în sezonul rece

Potrivit specialistei, vara, perioadele scurte de expunere la soare sunt suficiente pentru ca majoritatea oamenilor să producă vitamina D. Totuși, în țările în care lumina soarelui nu este suficient de puternică pentru producerea vitaminei D timp de aproximativ șase luni pe an, organismul se bazează pe rezervele acumulate vara și pe sursele alimentare.

„Deficitul de vitamina D nu provoacă întotdeauna simptome evidente de la început. Însă, dacă nivelul rămâne scăzut o perioadă îndelungată, pot apărea dureri osoase, slăbiciune musculară și un risc crescut de cădere în cazul persoanelor în vârstă”, a precizat Benelam.

Un studiu realizat în 2023 de Universitatea din Exeter și Universitatea din Calgary, pe mai mult de 12.000 de persoane, a arătat că numărul diagnosticelor de demență a fost cu 40% mai mic în rândul celor care au luat suplimente de vitamina D, comparativ cu persoanele care nu au luat astfel de suplimente.

Benelam explică faptul că timpul necesar de expunere la soare pentru a produce suficientă vitamina D diferă în funcție de mai mulți factori, precum tipul de piele, vârsta, îmbrăcămintea și condițiile meteorologice.

„Majoritatea oamenilor își pot menține nivelul de vitamina D prin expunerea la soare, în special primăvara și vara, dar cu siguranță nu toamna și iarna, din cauza modului în care ajung la noi razele UVB”, a explicat Premasundaram.

Ce alimente conțin vitamina D și de ce sunt recomandate suplimentele

Vitamina D poate fi obținută și din alimentație, însă este puțin probabil ca aceasta să asigure întreaga cantitate necesară. Deoarece organismul produce foarte puțină vitamina D prin expunerea la soare în timpul toamnei și iernii în emisfera nordică, specialiștii recomandă suplimente atât pentru adulți, cât și pentru copii.

„Nu există foarte multe alimente bogate în vitamina D. Peștele gras, precum somonul, macroul și sardinele, furnizează cele mai mari cantități. Vitamina D poate fi obținută și din ouă, cereale fortificate, produse tartinabile îmbogățite cu vitamina D, precum și din ciuperci îmbogățite cu această vitamină”, a explicat Benelam.

„Deși putem obține o parte din vitamina D din alimente, este dificil să asigurăm întreaga cantitate recomandată doar prin alimentație, deoarece relativ puține alimente conțin în mod natural cantități importante din această vitamină”, a explicat specialista.

„Este foarte, foarte dificil să obținem suficientă vitamina D doar din alimentație, așa că în lunile de iarnă îi încurajăm pe oameni să ia suplimente. Este o modalitate simplă de a-și asigura necesarul zilnic de vitamina D. Este important”, a adăugat Premasundaram.