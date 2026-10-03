Ceai sau cafea? Băutura pe care o alegi zilnic ar putea influența sănătatea oaselor

Cercetătorii de la Flinders University au analizat datele unor femei incluse într-un studiu amplu privind osteoporoza. Participantele și-au raportat obiceiurile privind consumul de ceai și cafea în cadrul mai multor evaluări desfășurate pe o perioadă de aproximativ 10 ani.

Specialiștii au urmărit și densitatea minerală osoasă, inclusiv la nivelul șoldului și al zonei în care femurul se conectează cu acesta. Femeile care consumau în mod regulat ceai aveau o densitate minerală osoasă a șoldului ușor, dar semnificativ mai mare decât cele care nu consumau ceai.

O posibilă explicație este reprezentată de catechine, compuși naturali din ceai despre care cercetările anterioare sugerează că ar putea susține activitatea celulelor implicate în formarea țesutului osos, potrivit Science Alert.

„Chiar și îmbunătățirile mici ale densității osoase se pot traduce prin mai puține fracturi la nivelul unor grupuri mari de populație”, a explicat Enwu Liu, epidemiolog la Flinders University.

Efectul pare mai pronunțat la femeile cu obezitate

Cercetătorii au observat că asocierea dintre consumul de ceai și densitatea minerală osoasă părea să fie mai pronunțată în rândul femeilor cu obezitate.

Rezultatele nu demonstrează însă că ceaiul previne osteoporoza sau că acesta este responsabil direct pentru oase mai puternice. Studiul a identificat asocieri între obiceiurile alimentare și indicatorii sănătății osoase, iar cercetătorii atrag atenția că sunt necesare investigații suplimentare.

Ce se întâmplă la un consum ridicat

În cazul cafelei, rezultatele au fost mai complexe. Femeile care consumau mai mult de cinci cești de cafea pe zi aveau o probabilitate mai mare de a prezenta o densitate minerală osoasă mai scăzută.

Autorii menționează că această observație este compatibilă cu cercetări anterioare care au analizat posibilul efect al cofeinei asupra absorbției calciului.

De asemenea, consumul de cafea, indiferent de cantitate, a fost asociat cu o densitate mai redusă a femurului în cazul femeilor care consumaseră cantități mai mari de alcool de-a lungul vieții. Cercetătorii spun că efectele asociate celor două obiceiuri asupra sănătății osoase s-ar putea amplifica reciproc.

De ce contează după menopauză

Osteoporoza reprezintă o preocupare importantă pentru femeile trecute de 50 de ani. Riscul crește după menopauză, când nivelul estrogenului scade. Acest hormon are un rol important în metabolismul osos, iar reducerea sa poate accelera pierderea de masă osoasă.

Cercetătorii subliniază însă că ceaiul nu înlocuiește măsurile consacrate pentru menținerea sănătății oaselor. Aportul adecvat de calciu și vitamina D rămâne esențial.

Studiul are și unele limite. Majoritatea participantelor erau femei albe, astfel că rezultatele nu pot fi extinse automat la toate populațiile.

Cercetarea, publicată în revista Nutrients, sugerează că un consum moderat de ceai ar putea reprezenta un element suplimentar al unui stil de viață asociat cu sănătatea osoasă, în timp ce consumul foarte ridicat de cafea merită analizat în contextul celorlalți factori de risc.