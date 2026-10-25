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Ce să bei înainte de un antrenament la sală pentru o performanță mai bună. Recomandările unui dietetician

Un dietetician sportiv dezvăluie care este cea mai bună băutură pe care să o consumi înainte de un antrenament la sală, pentru stimularea concentrării, energiei și pentru un randament mai bun.
Ce să bei înainte de un antrenament la sală pentru o performanță mai bună. Recomandările unui dietetician
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
25 oct. 2026, 13:07, Ştiinţă-Sănătate
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Băuturile consumate înaintea unui antrenament vă pot ajuta să vă maximizați performanța la exerciții fizice și să vă mențineți energizați pe tot parcursul sesiunii.

Potrivit Health, dieteticianul sportiv Kelly Jones spune că cea mai potrivită băutură este cafeaua.

Beneficiile cafelei pentru antrenament provin din conținutul său de cafeină. Cafeina acționează prin blocarea legării adenozinei, un compus natural care promovează somnolența, la receptorii săi din creier.

„Atunci când este legată, adenozina provoacă senzații de oboseală”, a explicat Jones. „Când este blocată, sunt eliberați mai mulți neurotransmițători excitatori pentru a îmbunătăți starea de vigilență”.

În sală, acest efect poate reduce efortul perceput și poate îmbunătăți concentrarea, a spus Jones. De asemenea, cafeaua vă permite să vă depuneți mai mult efort în timpul antrenamentelor.

O analiză a cercetărilor din 2021, realizată de Societatea Internațională de Nutriție Sportivă, a concluzionat au fost demonstrate beneficii ale cofeinei pentru forța musculară, putere și rezistență.

Cea mai puternică dovadă este pentru exercițiile aerobice. O analiză din 2023 a 21 de studii controlate a constatat că administrarea de cofeină a dus la timpi mai rapizi în probele de alergare și la un timp mai lung până la epuizare, potrivit sursei citate.

Cafeaua nu este singura băutură cu cofeină. Totuși, Jones recomandă cafeaua în detrimentul altor opțiuni, deoarece este accesibilă, convenabilă și fără zahăr sau aditivi.

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