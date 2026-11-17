„Un moment aparte astăzi, la Cartierul General al NATO, unde mi-am luat rămas-bun de la colegii din Consiliul Nord-Atlantic după mai bine de patru ani ca ambasador al României la NATO, odată cu preluarea mandatului de ministru al afacerilor externe”, a scris Dan Neculăescu, marți, pe Facebook.

Dan Neculăescu a fost ambasadorul României la NATO din februarie 2022 până în octombrie 2026, când a preluat funcția de ministru al Afacerilor Externe în Guvernul condus de Luca Niculescu.

Ce cadou a primit Dan Neculăescu de la Mark Rutte

Neculăescu a primit drapelul României care a fluturat la Cartierul General al NATO pe durata misiunii sale la Bruxelles, un gest simbolic care face parte din tradiția Alianței.

„Îi mulțumesc Secretarului General al NATO, Mark Rutte, pentru cuvintele adresate în plenul Consiliului Nord-Atlantic și pentru gestul simbolic, parte dintr-o tradiție specială a Alianței la final de mandat: înmânarea drapelului României care a fluturat pe catargul Cartierului General pe durata misiunii mele la Bruxelles”, a transmis ministrul.

Discuții despre securitatea Mării Negre

Dan Neculăescu a anunțat că va reveni la sediul NATO pe 2 decembrie, pentru reuniunea miniștrilor de externe ai statelor membre ale Alianței.

„Voi reveni la Cartierul General al NATO, pe 2 decembrie, pentru Reuniunea miniștrilor de externe aliați. În pregătirea acestei ministeriale, am discutat astăzi cu Secretarul General NATO despre necesitatea suplimentării capabilităților aliate la Marea Neagră și despre sprijinul continuu al Aliaților pentru securitatea României”, a precizat Neculăescu.