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Parlamentul Armeniei, transformat în gală MMA după ce mai mulți legislatori s-au luat la bătaie. De la ce a pornit cearta

Un schimb de replici aprins în Parlamentul Armeniei a dus la o bătaie în toată regula între legislatori. Și-au împărțit pumni și picioare, au aruncat cu scaune și au răsturnat mese în timpul sesiunii de joi.
Parlamentul Armeniei, transformat în gală MMA după ce mai mulți legislatori s-au luat la bătaie. De la ce a pornit cearta
Sursă foto; Captură video / X
Ioana Târziu
29 oct. 2026, 14:12, Știri externe
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De la ce au pornit violențele

Incidentul a avut loc joi, în timpul unei dezbateri privind alegerea unui membru al Camerei de Audit, după ce deputatul Taron Chakhoyan, din partea partidului de guvernământ, Contractul Civil, a făcut referire la o remarcă preelectorală făcută de o rudă a liderului opoziției, Narek Karapetyan.

Potrivit Times of India, care citează presa din Armenia, remarca se referea la o propunere de înființare a unui „minister separat pentru satisfacția femeilor” în cazul în care opoziția ar ajunge la putere.

Chakhoyan i-a reamintit lui Karapetyan că vărul său nu și-a cerut încă scuze pentru declarație.

Karapetyan, care conduce facțiunea de opoziție Armenia Puternică, a răspuns inițial de pe scaunul său, înainte de a se apropia de podium, declanșând o confruntare fizică.

Imaginile video i-au arătat pe parlamentari împingându-se și lovindu-se reciproc în timp ce alții încercau să-i separe.

Vicepreședintele Camerei Reprezentanților, Vahagn Aleksanyan, a fost văzut aruncând un scaun spre membrii opoziției, în timp ce parlamentarul partidului de guvernământ, Taron Chakhoyan, l-a stropit cu apă pe parlamentarul opoziției, Garnik Davtyan.

Mai mulți parlamentari au căzut la pământ pe măsură ce luptele s-au răspândit în cameră. O ambulanță a fost chemată la parlament după ce legislatorii au suferit răni.

Președintele Adunării Naționale, Ruben Rubinyan, a refuzat inițial să suspende ședința, chiar dacă tensiunile au escaladat.

Bătăile au continuat și pe coridoare

Confruntarea a continuat mai mult de 10 minute înainte ca Rubinyan să ceară pauză și să cheme ofițerii de securitate ai parlamentului. Luptele au izbucnit și pe coridoarele din afara camerei.

Când sesiunea a fost reluată după o pauză de o oră, Rubinyan l-a învinuit pe Karapetyan pentru confruntare, acuzându-l pe liderul opoziției că l-a provocat pe Chakhoyan.

Violențele au avut loc la doar câteva săptămâni după ce parlamentul nou ales al Armeniei a introdus reguli menite să prevină tocmai astfel de comportamente.

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