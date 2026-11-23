„Franța este o echipă extraordinară, una dintre cele mai bune din lume, dar va avea în față cea mai bună echipă din lume, cu alți jucători extraordinari”, a declarat Luis de la Fuente luni, la Madrid, potrivit agenției spaniole EFE, cu ocazia prezentării unei serii de benzi desenate realizată la inițiativa Federației Spaniole de Fotbal (RFEF) pentru a celebra câștigarea Cupei Mondiale din 2026.

Cele două reprezentative se vor întâlni în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor, pe 25 și 28 martie 2027, într-o confruntare care va reedita semifinala Cupei Mondiale din acest an, câștigată de Spania cu 2-0. Partida tur este programată să se dispute la Valencia, pe stadionul Mestalla, iar returul ar urma să aibă loc la Paris.

„Suntem foarte entuziasmați de această întâlnire. Ce este mai bun abia acum urmează. Sunt optimist, dar și foarte realist în privința resurselor pe care le avem la dispoziție. Fotbaliști precum Lamine Yamal, Víctor Muñoz și Rodrigo sunt încă tineri, se află în cea mai bună perioadă a carierei sau au tot ce este mai bun în fața lor. Această echipă mai are un drum foarte lung de parcurs. Mai sunt volume de adăugat”, a afirmat antrenorul.

Întrebat despre viitorul echipei și despre posibilitatea unor noi succese, selecționerul a glumit, făcând trimitere la banda desenată prezentată luni, care este primul volum dintr-o trilogie dedicată performanțelor naționalei.

„Pe termen scurt, avem stabilită o trilogie, iar apoi vom vedea”, a spus De la Fuente.