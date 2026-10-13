Cătălin Drulă îi cere lui Nicușor Dan să îl demită pe consilierul care a participat la cina cu Sorin Grindeanu și Kimberly Guilfoyle

Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul USR lansează totodată acuzații grave la adresa unor lideri PSD și cere intervenția procurorilor.

Drulă: „Nicușor Dan ce mai așteaptă cu consilierul prezidențial Vlădică?”

Cătălin Drulă a reacționat pe Facebook după ce Casa Albă a anunțat că i-a cerut lui Kimberly Guilfoyle să demisioneze din funcția de ambasador al Statelor Unite în Grecia.

În acest context, Drulă i-a cerut președintelui Nicușor Dan să ia o măsură similară în cazul consilierului prezidențial Florin-Lazăr Vlădică, despre care afirmă că ar fi participat la o cină alături de Sorin Grindeanu și Guilfoyle.

„Trump a dat-o afară pe Kimberly. Nicușor Dan ce mai așteaptă cu consilierul prezidențial Vlădică care a cinat cu Grindeanu și doamna la Isoletta? Sau e bun și ăsta ca Pahonțu?”, a scris Cătălin Drulă.

Acuzații la adresa lui Grindeanu și Ivan

Drulă îi atacă în mesajul său și pe Sorin Grindeanu și pe Ivan, pe care îi acuză de legături cu fosta ambasadoare americană.

„Cine ne vinde țara? Grindeanu și cu Ivan, de la PSD. Corupții noștri se făcuseră preș pentru Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea dată afară de americani astăzi”, a scris liderul USR.

Drulă formulează și o acuzație privind achiziția de gaze americane, cerând ca procurorii să verifice acțiunile lui Ivan.

„Îl întreabă vreun procuror de sănătate pe Ivan despre care știm în mod cert că a făcut presiuni ca România să cumpere gaz american la suprapreț?”, a afirmat acesta.

Drulă vorbește despre „ordine externe” și întreabă dacă poate fi vorba despre trădare

Cătălin Drulă merge mai departe și leagă cazul fostei ambasadoare de căderea Guvernului Bolojan. Liderul USR susține că Guilfoyle s-ar fi lăudat că a contribuit la înlăturarea Executivului și invocă voturile PSD și AUR la moțiunea de cenzură.

„Kimberly Guilfoyle s-a lăudat că a dat jos guvernul Bolojan. Evident, nu Kimberly a votat la moțiunea de cenzură, ci PSD și AUR. La ordine externe. Se fac vinovați Grindeanu și Simion de trădare?”, a scris Drulă.