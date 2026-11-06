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Alertă aeriană în cursul nopții în județul Tulcea, pe fondul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre

În cursul nopții de joi spre vineri, locuitorii din nordul și estul judeţului Tulcea au primit o alertă aeriană, pe fondul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN transmite că nu s-au înregistrat pătrunderi în spațiul aerian național.
Alertă aeriană în cursul nopții în județul Tulcea, pe fondul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre
Sursa foto: ro-alert.ro
Diana Nunuț
06 nov. 2026, 07:43, Social
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În cursul nopții de joi spre vineri, porturile ucrainene de la Dunăre au fost ținta atacurilor rusești. În acest sens, locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au primit o alertă aeriană puțin după miezul nopții.

„În noaptea de 5 spre 6 noiembrie, forțele Federației Ruse au continuat atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 00.19 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a transmis MApN.

Instituția precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Aproximativ 20 de minute mai târziu, alerta aeriană a încetat.

Mesaje RO-Alert pentru județul Tulcea

În contextul războiului din Ucraina, locuitorii județului Tulcea primesc frecvent mesaje RO-Alert privind posibile incursiuni de drone.

Joi, o astfel de alertă aeriană a fost emisă pentru nordul județului Tulcea, care avertiza asupra unei posibile incursiuni de drone.

O alertă similară a fost transmisă și miercuri, 4 noiembrie, tot pentru nordul județului Tulcea. Atunci, sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la nord de localitatea Vîlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. MApN a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

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