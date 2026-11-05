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Rusia anunță că a lovit ținte logistice și de transport în Ucraina. O navă cargo, atacată în Marea Neagră, în apropiere de Odesa

Armata rusă a anunțat joi că a atacat în cursul nopții mai multe obiective logistice și de transport din Ucraina, inclusiv un centru logistic al companiei Nova Poshta din regiunea Harkov, locomotive și o centrală electrică din regiunea Dnipropetrovsk. De asemenea, o navă cargo a fost atacată în Marea Neagră, la aproximativ 52 de kilometri sud-vest de portul Odesa, relatează Reuters.
Rusia anunță că a lovit ținte logistice și de transport în Ucraina. O navă cargo, atacată în Marea Neagră, în apropiere de Odesa
Sursă foto: Serviciul de Urgență al regiunii Dnipropetrovsk
Andrei Rachieru
05 nov. 2026, 10:39, Știri externe
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Potrivit Ministerului rus al Apărării, centrul logistic al companiei Nova Poshta din regiunea Harkov ar fi fost utilizat de armata ucraineană pentru asamblarea dronelor. În aceeași regiune ar fi fost lovite locomotive și o clădire industrială din incinta Centralei Termoelectrice nr. 2.

În regiunea Dnipropetrovsk, forțele ruse ar fi atacat o centrală electrică, potrivit informațiilor transmise de armata rusă.

Un alt incident a vizat o navă cargo aflată pe mare, la aproximativ 52 de kilometri sud-vest de portul Odesa, care ar fi fost atacată în timpul operațiunilor militare desfășurate în zonă.

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