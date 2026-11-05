Rusia anunță că a lovit ținte logistice și de transport în Ucraina. O navă cargo, atacată în Marea Neagră, în apropiere de Odesa

Potrivit Ministerului rus al Apărării, centrul logistic al companiei Nova Poshta din regiunea Harkov ar fi fost utilizat de armata ucraineană pentru asamblarea dronelor. În aceeași regiune ar fi fost lovite locomotive și o clădire industrială din incinta Centralei Termoelectrice nr. 2.

În regiunea Dnipropetrovsk, forțele ruse ar fi atacat o centrală electrică, potrivit informațiilor transmise de armata rusă.

Un alt incident a vizat o navă cargo aflată pe mare, la aproximativ 52 de kilometri sud-vest de portul Odesa, care ar fi fost atacată în timpul operațiunilor militare desfășurate în zonă.