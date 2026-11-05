Polițiști din Serbia, arestați pentru forță excesivă împotriva protestatarilor anticorupție

Ministerul sârb de Interne a anunțat miercuri faptul că nouă polițiști aflați în activitate și un fost ofițer au fost arestați, ei fiind acuzați că ar fi folosit violența în mod excesiv împotriva persoanelor care au fost reținute în timpul protestelor anticorupție de anul trecut din Belgrad.

Potrivit The Guardian, suspecții au torturat și intimidat mai multe persoane reținute în garajul complexului guvernamental din centrul orașului Belgrad, în perioada 14-15 august 2025.

„Prin folosirea forței și a amenințărilor, (aceștia) au provocat dureri intense și suferințe grave unui număr mare de persoane, cu intenția de a obține informații de la acestea, intimidându-le și pedepsindu-le ilegal”, a precizat ministerul într-un comunicat.

Autoritățile sârbe au dat publicității doar inițialele celor arestați.

La momentul protestelor, poliția a folosit gaze lacrimogene și vehicule de control al mulțimii pentru a dispersa mulțimile. În urma violențelor, zeci de studenți și activiști care au participat la proteste au acuzat poliția de utilizarea excesivă a forței.

Protestele din 2025, care au avut loc după tragedia de la Gara din Novi Sad, au dus, în cele din urmă, la înlăturarea de la putere a Partidului Progresist Sârb în luna octombrie. Alegerile parlamentare anticipate au fost câștigate de Lista Studenților.