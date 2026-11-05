Efectele alegerilor intermediare din SUA. Acțiunile companiilor petroliere și ale centrelor de date, la pământ

În timp ce majoritatea activelor au înregistrat creșteri, petrolul, investițiile în semiconductori și dolarul au fost supuse unui test sub presiune.

Principalul motiv ar fi fost rezultatul alegerilor din SUA. Victoria democraților din mai multe state americane la alegerile de la jumătatea mandatului a trezit inclusiv speranțe legate de o încetare a războiului dintre SUA și Iran.

Ce se întâmplă pe piața de țiței

Unele contracte pentru țițeiul Brent au scăzut cu aproape 9% peste noapte, afirmă Reuters. Mai mult, acesta a coborât sub 100 de dolari pe baril. În total, în ultima săptămână, Brent a înregistrat o scădere de aproximativ 20%.

Dacă trendul descendent s-ar menține până la închiderea de vineri, ar fi cea mai mare scădere săptămânală a prețurilor petrolului din aprilie 2020. Atunci, țițeiul american a intrat în scurt timp în teritoriu negativ.

Piața energiei, „victimă” a alegerilor

Prăbușirea prețurilor la energie a dus la o creștere a obligațiunilor și, implicit, la:

scăderea randamentelor;

dolarul la un minim de o lună de 1,1273 dolari pe euro;

susținerea acțiunilor.

Indicii la bursă au urcat. După câștigul democraților, indicele S&P 500 s-a închis cu 1,6% mai sus, în timp ce acțiunile din UE au atins un maxim pentru ultimele două luni.

În sectorul energiei produse prin fotovoltaice, acțiunile au înregistrat cele mai mari creșteri, în anticiparea unui sprijin în creștere al democraților americani pentru energia regenerabilă.

În același timp, acțiunile companiilor de centre de date și ale furnizorilor tech din Asia au scăzut și se așteaptă acum la o reglementare mai strictă.