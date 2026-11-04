Democratul Abdul El-Sayed câștigă în Michigan. Candidatul republicanilor pentru Senat, înfrânt, contrar controverselor

Abdul El-Sayed, candidatul democraților pentru statul Michigan, și-a câștigat locul în Senat.

Rezultatul numărătorii voturilor din Michigan îl clasează pe politicianul de origine musulmană pe primul loc, în fața lui Mike Rogers, candidatul republicanilor, potrivit Decision Desk HQ.

Contracandidatul său, Mike Rogers, a fost susținut inclusiv de fosta candidată a democraților. El-Sayed, de profesie medic, a obținut a obținut 51,8% din voturi, față de 46,2% pentru candidatul republicanilor.

Până acum, aproximativ 76% din buletinele de vot au fost numărate în Michigan.

Primul musulman ales în Senatul SUA

În Michigan, democratul progresist Abdul El-Sayed s-a confruntat cu republicanul Mike Rogers. Astfel, El-Sayed devine primul musulman ales în Senatul Statelor Unite.

Campania sa electorală a fost marcată de acuzații antisemitism, dar și de o ruptură în propriul său partid, după ce fosta candidată a democraților a anunțat că îl va susține pe Rogers.

Victorie pentru progresiști

El-Sayed l-a atacat dur pe Rogers în privința prețurilor ridicate la benzină, dar și a tarifelor impuse de Trump, în timp ce el și-a dus campania cu atacuri la adresa Israelului. El a criticat și războiul cu Iranul, în speranța de a obține voturi de la clasa de mijloc și de la locuitorii din mediul rural.

Progresiștii au încercat să demonstreze că și candidații liberali pot avea succes la alegerile din SUA, cu o alianță diferită rasial și etnic. El-Sayed a fost susținut și de lideri de stângă, printre care și senatorul din Vermont Bernie Sanders și deputata Alexandria Ocasio-Cortez.

Victoria medicului musulman este un pas înainte și pentru mișcarea progresistă din SUA. Democrații câștigă și în alte state ale SUA, precum Maine, Carolina de Sud, Ohio și Iowa.