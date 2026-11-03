Alegerile de la jumătatea mandatului lui Trump. Cum ar putea o victorie a democraților să schimbe politica SUA față de Europa și Ucraina

Miza alegerilor depășește competiția dintre republicani și democrați. O eventuală schimbare a majorității în Congres ar putea afecta agenda legislativă a administrației Trump, politica economică a Statelor Unite și relațiile Washingtonului cu aliații europeni, inclusiv în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei.

Alegerile intermediare, un test pentru administrația Trump

Alegătorii americani sunt chemați să voteze pentru toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și pentru 35 dintre cele 100 de mandate ale Senatului.

Republicanii dețin în prezent o majoritate fragilă în Camera Reprezentanților, cu 218 mandate, față de cele 214 ale democraților. Alte două locuri sunt vacante, iar reprezentantul Kevin Kiley a devenit independent după ce a părăsit Partidul Republican.

Democrații au nevoie de un câștig net de numai trei mandate pentru a prelua controlul Camerei. Potrivit publicației Cook Political Report, 17 circumscripții sunt considerate extrem de disputate.

În Senat, competiția este mai dificilă pentru opoziție. Dintre cele 35 de mandate supuse votului, aproximativ șapte sunt considerate foarte disputate. Pentru a obține majoritatea, democrații trebuie să își păstreze toate mandatele actuale și să câștige încă patru locuri deținute de republicani.

În cazul unei împărțiri egale a mandatelor, de 50 la 50, vicepreședintele JD Vance ar avea votul decisiv.

Donald Trump încearcă să mobilizeze electoratul republican

Președintele american a încercat să transforme alegerile intermediare într-un vot de susținere pentru propria administrație. Donald Trump le-a cerut alegătorilor republicani să „își imagineze că și el se află pe buletinul de vot”, încercând să mobilizeze susținătorii care au contribuit la victoria sa din 2024.

Strategia republicanilor este însă afectată de nemulțumirile legate de costul vieții și de prețurile combustibililor. În campania prezidențială din 2024, Trump promisese că va pune capăt rapid inflației, iar persistența preocupărilor privind prețurile le oferă democraților argumente împotriva administrației.

În circumscripțiile competitive, percepția alegătorilor asupra situației economice ar putea influența rezultatul votului.

Ce s-ar întâmpla dacă democrații preiau controlul Congresului

O victorie a democraților în Camera Reprezentanților sau în Senat ar putea îngreuna adoptarea proiectelor legislative susținute de Casa Albă.

Dacă preiau controlul Camerei Reprezentanților, democrații ar putea intensifica anchetele parlamentare privind activitatea administrației Trump și ar putea solicita documente sau convoca oficiali guvernamentali la audieri.

În Senat, schimbarea majorității ar avea consecințe și asupra numirilor prezidențiale, inclusiv a judecătorilor federali. O majoritate democrată ar putea bloca unele dintre nominalizările făcute de președinte.

Totuși, o eventuală victorie a opoziției nu ar însemna pierderea atribuțiilor executive ale lui Donald Trump. Președintele și-ar păstra prerogativele constituționale, inclusiv în domeniul politicii externe și al securității naționale.

Cum ar putea fi afectate relațiile SUA cu Europa și sprijinul pentru Ucraina

Rezultatul alegerilor este urmărit cu atenție în capitalele europene, deoarece noua configurație a Congresului ar putea influența politica Washingtonului față de Ucraina și NATO.

O majoritate democrată în ambele camere ar putea crea condiții mai favorabile pentru promovarea unor inițiative legislative și bugetare privind continuarea asistenței acordate Kievului în războiul cu Rusia.

De asemenea, democrații ar putea susține consolidarea cooperării transatlantice, în contextul incertitudinilor generate în capitalele europene de unele dintre pozițiile administrației Trump.

Cu toate acestea, Congresul nu stabilește singur politica externă a Statelor Unite. Președintele păstrează atribuții importante în domeniul diplomației și securității naționale, astfel că o schimbare a majorității parlamentare nu garantează automat modificarea direcției strategice a Washingtonului.

Pentru Europa, una dintre principalele mize va fi predictibilitatea relației cu Statele Unite, în special în privința angajamentelor de securitate și a sprijinului militar pentru Ucraina.

Politica tarifară a lui Trump ar putea întâmpina obstacole

Comerțul internațional reprezintă un alt domeniu în care rezultatul scrutinului ar putea avea consecințe.

Un Congres controlat de democrați ar putea încerca să limiteze unele dintre prerogativele comerciale ale președintelui, inclusiv posibilitatea introducerii unor noi taxe vamale.

O eventuală modificare a cadrului legislativ ar putea influența relațiile economice ale Statelor Unite cu partenerii internaționali și lanțurile globale de aprovizionare. Adoptarea unor astfel de măsuri ar depinde însă de procedurile legislative și de raportul de forțe dintre Congres și Casa Albă.

Texas, Michigan și Maine, state urmărite în competiția pentru Senat

Mai multe confruntări electorale atrag atenția prin miza politică și posibilele consecințe asupra majorității senatoriale.

În Texas, democratul James Talarico îl înfruntă pe republicanul Ken Paxton, procurorul general al statului. O victorie a lui Talarico ar reprezenta o premieră pentru Partidul Democrat, care nu a mai câștigat un mandat de senator federal în acest stat din 1988.

În Michigan, democratul progresist Abdul El-Sayed se confruntă cu republicanul Mike Rogers. Dacă va câștiga, El-Sayed ar deveni primul musulman ales în Senatul Statelor Unite.

În Maine, senatoarea republicană Susan Collins încearcă să își păstreze mandatul în fața democratului Troy Jackson, fost lucrător în industria forestieră și legislator la nivel statal.

Rezultatele acestor competiții ar putea influența direct raportul de forțe din camera superioară a Congresului.

Peste 55 de milioane de americani au votat anticipat

Potrivit datelor furnizate de Election Lab din cadrul Universității din Florida, peste 55 de milioane de americani au votat înaintea zilei oficiale a scrutinului.

Printre cei care au utilizat această posibilitate s-a numărat și Donald Trump, care și-a exprimat votul pe 24 octombrie, la o secție electorală din Palm Beach, Florida.

Numărul voturilor anticipate nu permite însă stabilirea rezultatului final, distribuția acestora între candidați și state fiind esențială.

Alegerile ar putea influența ultimii doi ani ai mandatului Trump

Rezultatul scrutinului va determina în ce condiții își va putea continua Donald Trump agenda politică în ultimii doi ani ai mandatului său.

Menținerea controlului republican asupra Congresului ar permite o cooperare mai strânsă între Casa Albă și legislativ. În schimb, o majoritate democrată în una sau ambele camere ar putea intensifica mecanismele de control parlamentar și ar impune negocieri suplimentare pentru adoptarea proiectelor prezidențiale.

Dincolo de politica internă, rezultatul va fi relevant și pentru partenerii internaționali ai Statelor Unite. Sprijinul pentru Ucraina, relațiile cu NATO și politica comercială americană se numără printre domeniile care ar putea fi influențate de noul echilibru politic de la Washington.

Pentru aliații europeni, scrutinul va oferi indicii despre marja de acțiune a administrației Trump și despre predictibilitatea politicii americane în următorii doi ani.