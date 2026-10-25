Rusia afirmă că a lovit o navă de mărfuri, destinată Ucrainei, în Marea Neagră. Trei persoane au murit în urma unor atacuri în Belgorod

Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică dimineață faptul că dronele rusești au lovit, în cursul nopții, o navă de mărfuri care se îndrepta spre portul Ciornomorsk, de la Marea Neagră, potrivit Reuters.

Potrivit ministerului, nava era folosită pentru aprovizionarea armatei ucrainene.

Forțele rusești au lovit și un centru logistic, un centru de distribuție și un terminal logistic din orașul ucrainean Harkov. Ministerul rus a precizat că aceste facilități erau folosite pentru depozitarea și distribuirea mărfurilor cu dublă utilizare, destinate armatei ucrainene.

În același timp, trei persoane au fost ucise și alte 14 au fost rănite în urma unor atacuri ucrainene asupra regiunii rusești Belgorod, potrivit guvernatorului regional, citat tot de Reuters.

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There was a fierce attack by Ukraine on Belgorod in the early hours of today. It seems Kyiv has again been employing reciprocal actions on Russia, by hitting the MegaGrinn mall. But whereas Ukraine’s shopping centres are hit in the daytime, no-one was in this place when hit https://t.co/ATJKaxvi9H — Tim White (@TWMCLtd) October 25, 2026

The Belgorod region is currently under a massive drone attack that is ongoing. https://t.co/5Auo4lfLYd — Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 24, 2026

Atacul cu drone ucrainene a avut loc asupra orașului Belgorod, aflat în apropierea graniței dintre Rusia și Ucraina, au anunțat autoritățile locale duminică.

„Atacul a avariat 30 de blocuri de locuințe, 35 de autoturisme, patru case, trei clădiri administrative, opt spații comerciale și trei obiective sociale”, a declarat guvernatorul regiunii Belgorod, Aleksandr Șuvaev.

Belgorod are peste 300.000 de locuitori și se află la mai puțin de 35 de kilometri de granița cu Ucraina.

Autoritățile locale rusești nu au precizat care pagube au fost provocate de lovituri directe și care au fost cauzate de resturile dronelor doborâte de apărarea antiaeriană.

O altă persoană a fost ucisă, iar o alta a fost rănită într-un sat din apropierea orașului Șebekino, au mai precizat autoritățile.