Glumițe nevinovate sau bullying? / Un copil român din 12 spune că a fost umilit și amenințat la școală

Cercetarea atrage atenția și asupra violenței psihologice și a celei online, forme de bullying pe care copiii ajung uneori să le considere normale.

Potrivit studiului, 28,2% dintre copiii din România au trecut prin cel puțin o formă de violență de-a lungul vieții.

Aproximativ 7,5% au fost afectați de episoade repetate de violență în ultimul an, iar 4% au trecut prin mai multe forme de violență în aceeași perioadă.

Violența fizică și cea psihologică au cele mai ridicate ponderi în rezultatele cercetării.

Astfel, 16,2% dintre copii au raportat experiențe de violență fizică de-a lungul vieții, iar 15,5% au trecut prin violență psihologică.

În cazul acesteia din urmă, proporția copiilor afectați în ultimele 12 luni este de 6,6%.

În spatele glumițelor aparent nevinovate e bullying agresiv

Broșura „Violența împotriva copiilor explicată pe înțelesul tău”, elaborată de Consiliul Național al Elevilor pe baza cercetării, arată că unul din 12 copii a fost hărțuit, umilit sau batjocorit în persoană cel puțin o dată în viață.

Jignirile, amenințările, ridiculizarea, excluderea și umilirea repetată sunt forme de violență psihologică.

Faptul că unele dintre aceste comportamente sunt prezentate drept glume nu le face mai puțin dureroase, subliniază autorii broșurii.

Copiii cu dizabilități sunt de aproape trei ori mai expuși hărțuirii, disprețuirii și umilirii decât ceilalți copii: 20,2%, față de 7,7%.

Cercetarea arată și că violența nu rămâne întotdeauna în spațiul în care a început.

Hărțuirea online poate continua în clasă, în grupurile de prieteni sau pe rețelele sociale. Aproximativ 6,1% dintre copii au trecut printr-o formă de violență online de-a lungul vieții, iar 2,2% au avut astfel de experiențe în ultimele 12 luni.

Școala, locul în care se produc cele mai multe incidente raportate

Datele privind locul în care se petrec incidentele de violență arată că școala ocupă primul loc. 43% dintre cele mai recente incidente descrise de copii au avut loc în mediul școlar.

Alte 17% s-au produs în spații publice deschise, precum strada sau parcul, 15% acasă, 6% în spații închise din comunitate, iar 6% în mediul online.

Violența vine dinspre apropiați, în cele mai multe cazuri

Studiul mai arată că violența împotriva copiilor este comisă, în mare măsură, de persoane din cercul lor apropiat.

În analiza incidentelor, colegii și prietenii apar printre categoriile de agresori, alături de membrii familiei și alte persoane cunoscute.

În cazul copiilor din centrele de protecție, cercetarea calitativă identifică situații de bullying și stigmatizare la școală, inclusiv din cauza etichetei de „copil din centru”.

Unele relatări descriu și comportamente umilitoare din partea profesorilor.

Copiii vorbesc, dar cu ajutorul stăm mai prost

Una dintre cele mai importante concluzii ale cercetării privește diferența dintre momentul în care un copil povestește ce i s-a întâmplat și momentul în care primește protecție.

Copiii aleg cel mai des să vorbească despre experiențele de violență cu părinții sau cu profesorii. Cu toate acestea, informațiile nu ajung întotdeauna la autoritățile care pot interveni. În mediul rural, doar 62% dintre incidente au fost dezvăluite cuiva, potrivit datelor studiului.

Autorii broșurii realizate de Consiliul Național al Elevilor atrag atenția că simplul îndemn adresat copiilor de a raporta violența nu este suficient. În fiecare școală ar trebui să existe o persoană de încredere, cunoscută de elevi, căreia aceștia să îi poată spune ce li se întâmplă fără teama că vor fi judecați, pedepsiți sau ridiculizați.

Materialul recomandă și discuții regulate, adaptate vârstei, despre bullying, limite personale, frică, rușine, violență online și modalități sănătoase de rezolvare a conflictelor.

Peste 2.100 de copii au răspuns

Cercetarea a fost realizată la solicitarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, cu sprijinul UNICEF România, și a combinat metode cantitative și calitative.

Componenta cantitativă a inclus 2.106 copii și părinți, iar cercetarea calitativă a cuprins discuții de grup, interviuri și ateliere cu peste 300 de copii, inclusiv copii cu dizabilități, copii romi, copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, copii din sistemul de protecție și copii aflați în detenție. Au fost intervievați și 48 de profesioniști și reprezentanți ai instituțiilor.

Datele au fost colectate în perioada iunie-septembrie 2025. Studiul a fost realizat în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Sprijin Tehnic, cu asistența UNICEF România și UNICEF Polonia.

Broșura elaborată de Consiliul Național al Elevilor se adresează în special copiilor cu vârste între 10 și 14 ani și urmărește să îi ajute să recunoască violența, să își cunoască drepturile și să știe unde pot cere sprijin.