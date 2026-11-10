Enrico Letta avertizează că „Europa nu este independentă” atât timp cât cercetarea rămâne fragmentată. Ce presupune „a cincea libertate” a pieței unice

Într-un discurs susținut la European Research and Innovation Days 2026, eveniment organizat de Comisia Europeană, Enrico Letta a declarat că piața unică europeană trebuie adaptată la schimbările economice și geopolitice.

„Europa trebuie să fie independentă. Iar Europa nu este independentă”, a declarat Letta.

„Ceea ce nu reprezenta o problemă în urmă cu 40 de ani, pentru că țările noastre erau suficient de mari pentru a juca singure un rol în lume, astăzi este foarte clar că nu mai suntem suficient de mari pentru a avea un rol în lume pe cont propriu”, a explicat el.

Letta a subliniat că statele europene nu mai pot asigura individual atât competitivitatea economică, cât și independența strategică.

„Astăzi, dacă ești mic și izolat, poți fi competitiv, dar nu ești suveran”, a afirmat fostul premier italian.

Fragmentarea cercetării europene, un obstacol în competiția globală

Letta a avertizat că împărțirea cercetării și inovării între 27 de sisteme naționale limitează posibilitatea dezvoltării unor proiecte de mare amploare și contribuie la dependența Europei de tehnologii și resurse externe.

Fără să nominalizeze Statele Unite sau China în discurs, Letta a atras atenția că alte puteri dispun de avantajul unor piețe mai mari, care le permit să dezvolte proiecte la scară largă.

„Dacă nu reușim să facem acest lucru, dacă nu reușim să ne convingem cetățenii că această misiune este fundamentală pentru viitorul nostru, vom continua să credem că putem acționa la nivel național, fragmentați, singuri. Și este clar că succesul va fi în mâinile altora, care sunt mai mari decât noi”, a avertizat Letta.

Ce este „a cincea libertate” propusă de Enrico Letta

Enrico Letta, care a fost prim-ministru al Italiei între 2013 și 2014 și este în prezent președintele Institutului Jacques Delors, este autorul unui raport privind viitorul pieței unice europene, prezentat liderilor UE în aprilie 2024.

Documentul, intitulat „Much More Than a Market” („Mult mai mult decât o piață”), propune, printre altele, dezvoltarea unei „a cincea libertăți”, dedicate circulației cunoașterii, cercetării, inovării și educației.

Aceasta ar completa cele patru libertăți fundamentale ale pieței unice europene, care permit libera circulație a persoanelor, mărfurilor, serviciilor și capitalurilor.

În discursul de marți, Letta a susținut că această a cincea libertate trebuie să devină unul dintre principalele obiective ale Uniunii Europene.

„A cincea libertate trebuie să devină tot mai mult un proiect emblematic și, în general, marca și cadrul a ceea ce facem la nivel european”, a declarat acesta.