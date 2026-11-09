Familia – plasa de siguranță a românilor | Doar 6% ar cere ajutorul prietenilor în situații dificile

Potrivit cercetării, 88% dintre respondenți indică familia drept prima opțiune de sprijin atunci când trec printr-un moment dificil.

Procentul este aproape identic cu cel înregistrat în ediția precedentă a barometrului, ceea ce arată că familia își păstrează rolul central în rețeaua de siguranță a românilor.

Prietenii sunt menționați de aproximativ 6% dintre participanții la studiu ca primă variantă la care ar apela pentru ajutor. Instituțiile, autoritățile și alte forme de sprijin sunt indicate de ponderi mult mai mici.

Relațiile cu familia și prietenii, printre cele mai apreciate aspecte ale vieții

Deși prietenii nu reprezintă prima opțiune pentru solicitarea ajutorului în situații urgente, relațiile apropiate rămân un aspect important al vieții românilor.

Acestea au obținut un scor de satisfacție de 9,1 din 10, similar celui înregistrat în 2025.

Studiul indică și o creștere a frecvenței interacțiunilor sociale.

Aproximativ 36% dintre români spun că se întâlnesc cu familia și prietenii sau participă la activități sociale cel puțin de câteva ori pe săptămână, față de 26% în anul precedent.

Mai exact, aproape 24% dintre respondenți socializează de câteva ori pe săptămână, comparativ cu 16% în 2025.

Alți aproape 12% declară că au astfel de activități zilnic, față de aproximativ 10% anul trecut.

În același timp, procentul celor care nu participă niciodată la activități sociale a scăzut de la aproximativ 8% la 4%.

Aproape jumătate dintre români simt că au control asupra propriilor decizii

Cercetarea a analizat și percepția românilor asupra autonomiei personale. Aproape 49% dintre respondenți spun că simt întotdeauna că au control asupra deciziilor importante din propria viață, în ușoară creștere față de anul trecut, când procentul era de 47%.

Alți 24% afirmă că simt adesea că dețin controlul asupra propriilor decizii.

Rezultatele conturează imaginea unei societăți în care familia și relațiile apropiate continuă să joace un rol esențial în bunăstarea individuală, inclusiv într-un context economic și social dificil.

Cea de-a doua ediție a Barometrului Percepției Bunăstării Românilor a fost realizată de IRES pentru ABS – Alianța pentru BunăStare, platformă inițiată de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).