Guvernul impune măsuri în școli, după violențele repetate din ultima săptămână. Ce se schimbă în unitățile de învățământ

Guvernul României a aprobat vineri un plan de măsuri care ar trebui să crească nivelul de siguranță din școli, dar și să prevină incidentele violențe. Printre inițiativele executivului se numără întărirea echipelor de pază, dar planul de urgență pune accent și pe responsabilii pentru consiliere și sprijin psihologic.
Măsurile vin după ce, în doar o săptămână, mai multe cazuri grave de violență au fost înregistrate în unități de învățământ din toată țara. Cel mai grav a fost la o școală din județul Bistrița, unde un elev de 12 ani a înjunghiat cu un cuțit un cadru didactic, dar și un coleg de la o altă clasă.
Guvernul a creat un grup de lucru pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, iar în urma ședinței de joi, reprezentanții instituțiilor au decis:
Premierul României a decis, în a treia sa zi de mandat, să înființeze un grup de lucru la nivel guvernamental. Acesta va fi condus de Sorin Costreie, ministrul Educației.
Liderii mai multor ministere, împreună cu prim-ministrul, vor lucra pentru a revizui de urgență Planul Național de Prevenire și Combatere a Violenței în Școli.
„Cei aproape 3 milioane de elevi care învață zilnic în aproape 6000 de unități școlare din România trebuie să aibă protecția necesară din partea autorităților. Am stabilit, astăzi, un set de măsuri urgente ca răspuns la gravitatea evenimentelor din această perioadă. Asigur părinții, elevii și cadrele didactice că toate instituțiile responsabile le sunt alături pentru a face față acestui fenomen care a luat amploare”, a transmis Luca Niculescu, premierul României.
Din grupul de lucru mai fac parte și: