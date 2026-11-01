Val de infecții respiratorii! 441 de cazuri de pneumonie într-o singură săptămână la Sibiu

Prof. univ. dr. Victoria Bîrluțiu, medic șef al Secției Clinice Boli Infecțioase Adulți din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, explică la ce simptome trebuie să fim atenți și cum ne putem proteja.

Sezonul infecțiilor respiratorii a început mai devreme în acest an, iar în județul Sibiu sunt raportate tot mai multe îmbolnăviri. Potrivit informațiilor prezentate de prof. univ. dr. Victoria Bîrluțiu, pneumopatiile au ajuns la 441 de cazuri într-o singură săptămână.

Printre virusurile care circulă în această perioadă se numără gripa A, virusul sincițial respirator, virusurile paragripale, adenovirusurile și coronavirusurile, inclusiv SARS-CoV-2.

Prof. univ. dr. Victoria Bîrluțiu, medic primar Boli Infecțioase și medic specialist Medicină Internă, spune că apariția mai timpurie a infecțiilor respiratorii este o tendință observată în perioada de după pandemia de COVID-19.

„În perioada post pandemică asistăm la o decalare a infecțiilor respiratorii, care apar mai repede, din luna septembrie, lună în care am și înregistrat primul caz de gripă A confirmată”, a explicat medicul, într-un interviu publicat pe pagina de Facebook a spitalului.

441 de cazuri de pneumonie într-o singură săptămână

Pneumoniile reprezintă una dintre principalele complicații ale infecțiilor respiratorii. Acestea pot fi provocate atât de virusuri, cât și de bacterii, iar unele cazuri pot evolua către forme grave, inclusiv insuficiență respiratorie.

Printre bacteriile implicate în apariția infecțiilor respiratorii se numără pneumococul, Moraxella, Mycoplasma, Chlamydia, Haemophilus și Legionella.

Riscul de evoluție severă este mai mare în cazul persoanelor vulnerabile, în special la extremele de vârstă, dar și în rândul celor care suferă de afecțiuni respiratorii cronice, boli cardiovasculare, diabet sau boli oncologice și hematologice.

Medicul atrage atenția că febra nu este singurul semn care trebuie să ne îngrijoreze. Dificultățile de respirație reprezintă un semnal de alarmă major și necesită evaluare medicală urgentă.

„Febra nu trebuie privită ca singurul motiv de alarmare, poate lipsi, dar dificultatea în respirație este cea mai gravă”, avertizează prof. univ. dr. Victoria Bîrluțiu.

Vaccinarea antigripală, recomandată persoanelor vulnerabile

Vaccinarea împotriva gripei rămâne una dintre cele mai importante măsuri pentru prevenirea formelor grave de boală.

Medicul recomandă imunizarea în special persoanelor vârstnice, pacienților cu afecțiuni cronice, copiilor, femeilor însărcinate și personalului medical.

Gripa nu trebuie confundată cu o răceală obișnuită. Infecția poate provoca pneumonie și poate crește riscul unor complicații cardiovasculare, precum infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral, dar și al unor afecțiuni neurologice.

Potrivit specialistului, vaccinarea antigripală poate fi realizată și în această perioadă, iar imunizarea împotriva gripei poate fi asociată cu vaccinarea antipneumococică, în cazul pacienților pentru care aceasta este recomandată.

Medicii avertizează: Nu luați antibiotice la primele simptome!

O altă problemă semnalată de medic este administrarea antibioticelor fără recomandare medicală, la primele semne de răceală sau gripă.

Antibioticele nu tratează infecțiile virale, iar utilizarea lor nejustificată contribuie la creșterea rezistenței bacteriilor la tratament.

„Gripa sau celelalte viroze nu răspund la administrarea de antibiotice, este o greșeală pe care din păcate o continuăm în România, contribuind la creșterea alarmantă a rezistenței bacteriilor la antibiotice”, a explicat medicul.

Ce trebuie să facem pentru a preveni îmbolnăvirile

Specialistul recomandă ca persoanele care prezintă primele simptome respiratorii să rămână acasă și să ia legătura cu medicul de familie. Astfel, poate fi redus riscul de transmitere a infecției către persoanele vulnerabile.

Printre cele mai eficiente măsuri de prevenție se numără:

Aerisirea regulată a încăperilor;

Spălarea și dezinfectarea mâinilor;

Evitarea contactului cu persoanele care prezintă simptome respiratorii;

Purtarea măștii în spațiile aglomerate, în special de către persoanele vulnerabile;

Evitarea aglomerațiilor atunci când există un risc crescut de îmbolnăvire;

Vaccinarea antigripală și, la persoanele cu risc, antipneumococică.

Medicul subliniază că primele zile de boală sunt deosebit de importante în ceea ce privește transmiterea infecțiilor, iar prezentarea la serviciu sau trimiterea copiilor la școală în timpul bolii îi poate expune pe cei din jur.

„Nu doresc să fim alarmiști, ci doar atenți la sănătatea noastră și a celor din jur”, este mesajul transmis de prof. univ. dr. Victoria Bîrluțiu.

Recomandarea specialiștilor este ca cetățenii să nu ignore simptomele, să solicite sfatul medicului de familie și să acorde o atenție deosebită prevenirii complicațiilor.