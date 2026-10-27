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La 20 de ani de la aderarea la UE, România și Bulgaria caută noi parteneriate în turism

Reprezentanți ai industriei turistice din România și Bulgaria se vor întâlni la București, în cadrul a două forumuri dedicate dezvoltării colaborării dintre cele două țări. Evenimentele sunt programate în noiembrie 2026 și februarie 2027, în contextul împlinirii a 20 de ani de la aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană.
La 20 de ani de la aderarea la UE, România și Bulgaria caută noi parteneriate în turism
Maria Miron
27 oct. 2026, 13:19, Știrile zilei
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România și Bulgaria încearcă să dezvolte noi colaborări în domeniul turismului, în cadrul a două ediții ale forumului internațional T2C – Tourism to Connect, programate la București pe 18 noiembrie 2026 și 10 februarie 2027. Ambele ediții ale forumului vor avea loc la hotelul Pullman Bucharest World Trade Center.

Evenimentele urmăresc să înlesnească contactele dintre companiile din cele două țări și să creeze noi oportunități de afaceri.

La cele două întâlniri sunt așteptați reprezentanți ai agențiilor de turism, touroperatori, grupuri hoteliere, autorități locale și alți profesioniști din domeniu.

Turismul bulgar își prezintă oferta pentru 2027

Participanții vor avea ocazia să discute despre ofertele turistice pentru sezonul 2027 și despre posibilitățile de colaborare dintre operatorii din cele două țări.

Printre domeniile abordate se numără turismul balnear și de sănătate, turismul medical, gastronomic și viticol, precum și organizarea de evenimente. Discuțiile vor include și teme privind utilizarea noilor tehnologii în industria turismului, alături de aspecte legate de transport și conectivitate.

Unul dintre obiectivele forumurilor este consolidarea prezenței destinațiilor turistice bulgare pe piața din România, prin dezvoltarea relațiilor comerciale cu agențiile și operatorii români.

Parteneriate turistice la 20 de ani de la aderare

Cele două întâlniri sunt organizate cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007.

Aniversarea oferă ocazia discutării oportunităților de cooperare economică în turism, un sector în care cele două țări urmăresc să dezvolte noi relații comerciale.

Forumurile se desfășoară sub egida Ministerului Turismului din Bulgaria și a Ambasadei Bulgariei în România și sunt organizate de publicația bulgară de specialitate Bgtourism.bg.

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