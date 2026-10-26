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Restricții timp de patru zile pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse. Traficul se desfășoară alternativ

Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse este restricționată începând de luni, 26 octombrie, și până joi, 29 octombrie, din cauza unor lucrări efectuate pe partea bulgară, a anunțat Poliția de Frontieră Română. Una dintre benzi este închisă, iar vehiculele circulă alternativ în cele două sensuri.
Restricții timp de patru zile pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse. Traficul se desfășoară alternativ
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Marian Ilie
Oana Antipa
26 oct. 2026, 11:26, Social
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Măsura a intrat în vigoare luni, la ora 09:00, și este programată să rămână valabilă până joi, 29 octombrie, la ora 17:00.

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, autoritățile române au fost informate despre restricții de către autoritățile de frontieră bulgare, prin Centrul Comun de Contact Giurgiu.

Lucrările sunt efectuate pe partea bulgară a Podului Prieteniei și presupun intervenții de construcție și montarea rosturilor de dilatație.

Circulație alternativă la aproximativ 20 de minute

Pe durata intervențiilor, banda de circulație din stânga este închisă.

Traficul în ambele sensuri, atât dinspre România către Bulgaria, cât și dinspre Bulgaria către România, se desfășoară alternativ pe banda din dreapta.

Circulația este dirijată la intervale de aproximativ 20 de minute, situație care poate genera timpi suplimentari de așteptare, în special în perioadele cu trafic intens.

Podul nu este, așadar, închis complet circulației, însă capacitatea de tranzit este redusă pe durata lucrărilor.

Șoferii, sfătuiți să ia în calcul întârzierile

Poliția de Frontieră le recomandă celor care intenționează să tranziteze zona în următoarele zile să își planifice din timp deplasările și să ia în calcul posibilitatea apariției unor întârzieri.

Conducătorii auto sunt, de asemenea, sfătuiți să respecte semnalizarea temporară și indicațiile autorităților aflate la fața locului.

Restricțiile sunt programate să fie ridicate joi, 29 octombrie, la ora 17:00, după finalizarea lucrărilor anunțate pe partea bulgară a podului.

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