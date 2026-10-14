Restricții de circulație pe Podul Giurgiu-Ruse, în perioada 19-29 octombrie. Atenționare de călătorie emisă de MAE

În perioada 19-29 octombrie, circulația pe Podul Prieteniei va fi restricționată, ca urmare a unor lucrări de reparații.

Potrivit MAE, restricțiile vor fi aplicate în zilele de luni până joi, pe un tronson de 320 de metri al podului, unde circulația se va desfășura bidirecțional, pe o singură bandă, pentru montarea unor instalații de evacuare a apei la rosturile podului.

Lucrările vor fi realizate în două etape

În prima etapă, de luni, 19 octombrie, ora 9:00, până joi, 22 octombrie, ora 17:00, circulația va fi restricționată pe banda din dreapta, iar vehiculele vor circula bidirecțional pe banda din stânga.

În cea de-a doua etapă, de luni, 26 octombrie, ora 9:00, până joi, 29 octombrie, ora 17:00, circulația va fi restricționată pe banda din stânga, iar vehiculele vor circula bidirecțional pe banda din dreapta.

În ambele etape, sensurile de circulație vor fi alternate la intervale de 20 de minute, traficul fiind reglementat de semnalizatori.

MAE precizează că termenele lucrărilor pot fi modificate în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile. Termenul final pentru încheierea reparației capitale a podului este 3 decembrie 2026.

MAE recomandă șoferilor să ia în calcul eventualele întârzieri

„MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să tranziteze frontiera prin punctul de trecere Giurgiu-Ruse să ia în calcul eventualele întârzieri și să își planifice din timp călătoria, inclusiv prin alegerea unor trasee alternative sau a unor intervale orare mai puțin aglomerate”, se arată în comunicatul ministerului.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.