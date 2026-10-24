România trece la ora de iarnă în această noapte. Ceasurile se dau înapoi cu o oră

Românii vor avea parte de o oră în plus de somn în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când România va trece la ora de iarnă. Schimbarea are loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute.

Mai exact, la ora 4:00, ora oficială de vară, ceasurile vor indica ora 3:00, ora oficială de iarnă. Astfel, ultima duminică din octombrie va avea 25 de ore, fiind cea mai lungă zi calendaristică din an.

Când se schimbă ora în România

Trecerea la ora de iarnă se face în fiecare an în ultimul weekend din octombrie. Prin această modificare, România revine la ora standard a Europei de Est, corespunzătoare fusului orar UTC+2, după perioada de vară, când se aplică UTC+3.

Telefoanele mobile, calculatoarele și alte dispozitive conectate la internet își actualizează, de regulă, ora automat, în funcție de setările alese. În schimb, ceasurile mecanice și alte aparate fără actualizare automată trebuie reglate manual.

Schimbarea orei înseamnă și că diminețile vor deveni mai luminoase mai devreme, în timp ce seara se va întuneca mai repede.

De ce se schimbă ora de două ori pe an

Sistemul presupune trecerea la ora de vară în primăvară și revenirea la ora standard în toamnă. Scopul istoric al acestei practici a fost folosirea mai eficientă a luminii naturale pe parcursul zilei.

La nivelul Uniunii Europene, renunțarea la schimbarea sezonieră a orei a fost discutată în repetate rânduri. În 2019, Parlamentul European a susținut eliminarea acestei practici, însă statele membre nu au ajuns la un acord pentru aplicarea măsurii. Prin urmare, schimbarea orei rămâne în vigoare și în 2026.

Următoarea trecere la ora de vară este programată pentru 28 martie 2027, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră.