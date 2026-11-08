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Alertă aeriană în apropierea României. Două avioane F-18 spaniole au decolat de la Mihail Kogălniceanu, iar populația din Tulcea a primit RO-Alert

Două aeronave de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au decolat duminică, 8 noiembrie, de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au identificat o țintă aeriană în spațiul aerian al Ucrainei, în apropierea Insulei Șerpilor.
Alertă aeriană în apropierea României. Două avioane F-18 spaniole au decolat de la Mihail Kogălniceanu, iar populația din Tulcea a primit RO-Alert
Sursa foto: Facebook/Șeful Statului Major al Apărării
Oana Antipa
08 nov. 2026, 14:39, Social
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Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, ținta aeriană a fost detectată la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor, pe teritoriul aerian ucrainean.

În urma identificării acesteia, două aeronave F-18 spaniole, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană, au fost ridicate de la sol de pe baza militară Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Mesaj RO-Alert transmis în estul județului Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în vederea aplicării măsurilor de alertare a populației din zona de est a județului Tulcea.

În acest context, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert la ora 14:02, pentru informarea locuitorilor din zona vizată.

Măsurile au fost luate după detectarea țintei aeriene în apropierea spațiului aerian românesc, potrivit comunicării oficiale.

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