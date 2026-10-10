Alertă aeriană la graniță: Avioane ridicate de la sol și două mesaje RO-Alert în Tulcea

Prima țintă aeriană a fost detectată la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Periprava, în proximitatea frontierei cu România.

În noaptea de 9 spre 10 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 20 km nord de localitatea Periprava, în proximitatea frontierei cu România.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 00.17 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alerta aeriană a încetat la ora 00.40.

Ulterior, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o nouă țintă aeriană care evolua în spațiul aerian ucrainean, în zona localității Chilia, la aproximativ 15 km est de Vâlcove.

La ora 02.18, a fost transmis un nou mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Alerta aeriană a încetat la ora 03.13.

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. — MApN (@MApNRomania) October 10, 2026

Ca reacție, două avioane de vânătoare F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aduse în România pentru a participa la misiunile de poliție aeriană au decolat imediat pentru monitorizarea zonei.

În urma acestei situații, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), iar la ora 00:17 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

Alerta aeriană a încetat la ora 00:40.

Ulterior, radarele MApN au detectat o nouă țintă aeriană în spațiul aerian ucrainean, în zona localității Chilia, la aproximativ 15 kilometri est de Vâlcove.

Un al doilea mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 02:18, starea de alertă fiind menținută până la ora 03:13.

„Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național”, au mai transmis autoritățile.