Prima pagină » Știrile zilei » Alertă aeriană la graniță: Avioane ridicate de la sol și două mesaje RO-Alert în Tulcea

Alertă aeriană la graniță: Avioane ridicate de la sol și două mesaje RO-Alert în Tulcea

Două aeronave au fost ridicate de la sol și locuitorii din nordul județului Tulcea au primit două mesaje RO-Alert succesive, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, două ținte aeriene care zburau în apropierea României.
Alertă aeriană la graniță: Avioane ridicate de la sol și două mesaje RO-Alert în Tulcea
Sursa foto: ro-alert.ro
Radu Mocanu
10 oct. 2026, 07:44, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prima țintă aeriană a fost detectată la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Periprava, în proximitatea frontierei cu România. 

Ca reacție, două avioane de vânătoare F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aduse în România pentru a participa la misiunile de poliție aeriană au decolat imediat pentru monitorizarea zonei.  

În urma acestei situații, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), iar la ora 00:17 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. 

Alerta aeriană a încetat la ora 00:40.

Ulterior, radarele MApN au detectat o nouă țintă aeriană în spațiul aerian ucrainean, în zona localității Chilia, la aproximativ 15 kilometri est de Vâlcove.

Un al doilea mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 02:18, starea de alertă fiind menținută până la ora 03:13. 

„Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național”, au mai transmis autoritățile. 

Recomandarea video

Ancheta Comisiei Europene pe TikTok și alegerile prezidențiale din 2024, după doi ani: Verificările pot include informații și din alte scrutinuri europene
G4Media
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
GSP.ro
ONU avertizează că transmiterea în direct a execuției lui Nidal Hasan ar fi tortură. Premierul olandez critică decizia SUA
Gandul
EA este soția chirurgului potent, înșelată în repetate rânduri cu vedeta Antena 1. Ce a făcut la scurt timp după ce au reluat amantlâcul
Cancan
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Prosport
Un judecător i-a restituit coada de topor suveranistului care a cerut poporului „să intre peste” votanții Elenei Lasconi
Libertatea
Un bebeluș de doar 11 zile, diagnosticat cu o tumoră cerebrală după ce medicii au observat o infecție minusculă la o unghie. Prin ce coșmar a trecut familia
CSID
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Promotor