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Nicușor Dan: România a inclus în programul SAFE echipamentele necesare pentru protejarea țărmului Mării Negre

Președintele Nicușor Dan a afirmat luni, în conferința de presă comună cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că România a luat în calcul securitatea Mării Negre înainte de recentele incidente din zonă și a inclus în achizițiile realizate prin programul SAFE echipamentele necesare pentru protejarea regiunii. El a admis faptul că deși autoritățile nu au acționat întotdeauna suficient de rapid, România a fost predictibilă în abordarea acestei probleme.
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Diana Nunuț
09 nov. 2026, 18:11, Politic
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Președintele Nicușor Dan a afirmat luni, la conferința de presă de la Palatul Cotroceni organizată după întâlnirea cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, faptul că România a luat în calcul securitatea Mării Negre înainte de recentele incidente din regiune.

El a fost întrebat de jurnaliști ce intenționează să facă instituțiile statului român pentru a restabili securitatea în Marea Neagră, atât în privința navigației, cât și a intereselor comerciale.

„Poate că nu am fost întotdeauna atât de rapizi cum s-ar fi aștepta românii, însă am fost predictibili și am înțeles că Marea Neagră este un loc important. Deci, înainte de a avea aceste incidente de securitate, România a vorbit de Marea Neagră, România a discutat cu Comisia și a apărut strategia la Marea Neagră. România, în echipamentele pe care le-a cumpărat în cadrul programului SAFE, a inclus pe acelea care sunt necesare pentru a proteja țărmul Mării Negre”, a explicat șeful statului în cadrul conferinței de presă.

Nicușor Dan: Reacția partenerilor privind mizele de securitate din regiunea Mării Negre, una de solidaritate

El a mai spus că România a explicat partenerilor europeni și aliaților din NATO mizele de securitate din regiune, subliniind inclusiv faptul că reacția acestora a fost una de solidaritate.

„Atât în cadrul formatelor din Uniunea Europeană, cât și în cadrul formatelor din interiorul NATO, am explicat partenerilor noștri aceste mize și ați văzut că reacția lor a fost, dacă vorbim de granița peste Dunăre cu Ucraina, una extrem de solidară, în modul cel mai concret”, a afirmat Nicușor Dan.

„Acum urmează, inclusiv prin HUB-ul de securitate de care am vorbit, o solidaritate temporară pe echipamente necesare; preocuparea de securitate la Marea Neagră are niște aspecte concrete pe echipamente și apărare propriu-zisă”, a conchis șeful statului.

Declarațiile au avut loc luni, când președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a efectuat o vizită oficială la București, în contextul deteriorării situației de securitate din regiunea Mării Negre și al atacurilor cu drone asupra navelor comerciale.

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